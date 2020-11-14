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14.11.2020 04:14
Рубрика: Общество

Врач призвал заболевших COVID-19 россиян поменьше разговаривать

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В период пандемии коронавируса выражение "молчание - золото" приобрело новое значение. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, призвав россиян молчать. Он пояснил, что болеющие COVID-19 люди при дыхании распространяют вирусные частицы. Однако при разговоре их в воздух попадает еще больше, так как при общении человек выдыхает с гораздо большей силой.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна, рассказал Тимаков в интервью радио Sputnik. Вот почему общаться желательно в маске, подчеркнул инфекционист. Он также отметил, что на распространение вируса при разговоре влияют и эмоции человека.

Ранее заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко назвал самыми опасными распространителями коронавируса тех, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски. Даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому маски следует носить всем поголовно, подчеркнул специалист.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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