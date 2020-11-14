Вышел тизер второго сезона "Дома с прислугой" Шьямалана

На YouTube-канале сервиса Apple TV появился новый тизер второго сезона интригующего сериала "Дом с прислугой" (Servant), на первом сезоне которого М. Найт Шьямалан выступил исполнительным продюсером и режиссером нескольких эпизодов.

Премьера продолжения намечена на 15 января.

В небольшом ролике создатели продолжают сгущать краски, нагнетая и сообщая, что сдобный младенчик на самом деле не так мил, как кажется, и над бедной семьей протагонистов повисла опасность - необходимо спешно от нее спасаться.

Наш отзыв на первый сезон - здесь. На экраны он вышел в конце ноября 2019-го.

Во втором сезоне анонсированы десять эпизодов. Три из них сняла французская режиссер и сценарист Джулия Дюкорно, дебютировавшая в 2016-м в полном метре каннибальским сплэттер-шокером "Сырое" (Raw).

Весь основной актерский состав - в деле.