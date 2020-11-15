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15.11.2020 21:07
Рубрика: В мире

В замок на карантин

Богатые британцы срочно скупают имения
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
В Британии агентства недвижимости сообщают о всплеске продаж огромных загородных имений и старинных замков, которые до эпидемии коронавируса не пользовались спросом, так как супербогатые люди предпочитали жить в роскошных пентхаусах в небоскребах мировых столиц, а также на тропических островах или фешенебельных яхтах.
Фото: ipopba/iStock
Как миллиардеры приумножили состояние в пандемию, а остальные - его потеряли

Теперь, по данным The Guardian, богачи покупают английские имения за миллионы фунтов стерлингов и создают себе образ жизни в стиле "Аббатства Даунтон" - с дворецкими, поварами, домработницами и садовниками. Одна из компаний, занимающихся продажей такой недвижимости, сообщила журналистам, что с момента первого общенационального карантина в марте ею было продано - или находится в процессе продажи - 21 поместье на сумму более 15 миллионов фунтов стерлингов. Для сравнения, за весь 2019 год был продан всего один такой объект.

В США число зафиксированных случаев коронавируса превысило десять миллионов. Университет Джонса Хопкинса в Балтиморе сообщил, что только за выходные заразились 125 тысяч человек, а умерли 1138 больных коронавирусом. По данным издания USA Today, если в первую волну инфекция распространялась в основном в крупных городах, то теперь она поразила небольшие населенные пункты. Многим из почти двух тысяч сельских больниц страны не хватает оборудования, рабочей силы и опыта, чтобы справиться с резким увеличением числа пациентов с COVID-19, сообщает USA Today. Люди умирают в каретах "скорой помощи", которые беспомощно кружат между городами и соседними штатами.

В Австрии до 6 декабря вводится режим полной изоляции

В Австрии со вторника и как минимум до 6 декабря вводится режим полной изоляции. Будут закрыты все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, обучение будет проходить только дистанционно, но при этом будут работать банки и почтовые отделения. Выходить из дома можно будет только в случае подтвержденной необходимости - на работу, к врачу, за продуктами. В Черногории до 1 декабря ввели комендантский час. Министр здравоохранения Кенан Храпович заявил, что "с 21.00 до 5.00 запрещается покидать место проживания, рабочее время торговых точек, кафе и ресторанов ограничивается до 20.00, на выходных запрещаются междугородние поездки, запрещаются собрания свыше четырех человек, религиозные обряды разрешены только в отсутствие верующих".

Во Франкфурте полиция разогнала митинг противников локдауна, которые отказывались надевать маски и соблюдать дистанцию. Заодно стражи порядка пустили в ход водометы и дубинки про-тив тех, кто вышел противостоять "ковид-диссидентам". "Контрдемонстранты", в основном левых взглядов, перекрыли оживленные перекрестки на пути шествия своих идейных оппонентов, и полицейские жестко расчистили путь. Фото: Gettyimages
Взгляд из Италии

Впервые за все время пандемии у жителей дома престарелых "Доменико Сартор" в Кастельфранко-Венето (провинция Тревизо) наконец-то появилась возможность обнять своих родных и близких, не боясь заразиться.

Фото: AP
В Италии ввели комендантский час и ограничили передвижение

Задуманный в Кастельфранко-Венето проект получил название "Безграничные эмоции". В одном из залов дома престарелых теперь установлены тонкие разделительные занавески из пластика, позволяющие посетителям обняться и поцеловать близкого человека через этот защитный материал. В защитную стену из стекла вмонтирована специальная труба, при помощи которой оба родственника, вооружившись перчатками, могут взять друг друга за руки.

Подготовила Нива Миракян (Рим)

Скандал

Глава американской компании Pfizer Альберт Бурла продал больше половины своих акций в тот день, когда было объявлено, что вакцина от коронавируса, разработанная совместно с германским партнером BioNТech, успешно прошла третью фазу испытаний. После заявления, что вакцина показала более чем 90-процентную эффективность, стоимость акций Pfizer подскочила на 6 процентов, и Бурла продал более 132,5 тысячи акций, а его заместитель Салли Сасман - 43,6 тысячи. Это вызвало резонанс и появление различных теорий заговора. Польский телеканал TVN24 сообщил, что пользователи социальных сетей подозревают, что Бурла продал 60 процентов своих акций, потому что сам не верит в эффективность вакцины. Правда, в компании поясняют, что продажа пакета акций была запланирована еще в августе, и ее руководители воспользовались резким скачком цены, чтобы ее осуществить.

Подготовила Елена Бугайская

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