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15.11.2020 04:43
Рубрика: В мире

Число заразившихся COVID-19 в Мексике превысило миллион человек

Фото: AP Photo / Ginnette Riquelme Фото: AP Photo / Ginnette Riquelme
Фото: AP Photo / Ginnette Riquelme

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике превысило миллион человек. Об этом на пресс-конференции сообщил глава департамента укрепления здоровья минздрава республики Рикардо Кортес Алькала.

Фото: REUTERS/Danish Siddiqui
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"Анализы 1 003 253 человек дали положительный результат на COVID-19. Только за последние сутки лабораторно подтверждено 5 тысяч 860 случаев инфицирования. Число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания составляет 98 тысяч 259 человек", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Загрузка больниц в среднем по стране составляет 33%. В отделениях интенсивной терапии доля коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких, она достигает 27%. Ранее сообщалось о первом выявленном случае двойного инфицирования в Мексике. У 54-летней женщины был диагностирован одновременно и грипп, и коронавирус.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика Пандемия коронавируса COVID-19

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