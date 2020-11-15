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15.11.2020 18:46
Рубрика: Экономика

Что может диктовать работодатель уже сегодня

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Компании начали заключать с сотрудниками договоры об удаленной работе на годы вперед, знакомый бухгалтер уже подписал договор на удаленную работу аж на семь лет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Нормально ли это, если законопроект об удаленной работе еще не принят? И какими вообще нормами сейчас руководствуются работодатели?

Пока нет законодательных предписаний, кто-то переводит на удаленку наименее востребованных сотрудников, используя новый формат для урезания им заработной платы, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьев. Но, по его словам, это незаконно, для этого нужно и сократить трудовые обязанности. "Кроме того, переведенный на удаленку сотрудник имеет право на компенсацию расходов на мобильную связь, интернет, пользование оборудованием и электроэнергию", - добавляет Иван Соловьев.

Фото: iStock
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Условия и порядок заключения договора работник и работодатель могут обсуждать по электронной почте, однако сам договор должен быть заключен в письменной форме. На дистанционных работников в полной мере распространяется действие трудового законодательства с учетом ряда особенностей. В частности, в договоре нужно предусмотреть условия и порядок взаимодействия работника с работодателем, предоставления отчетов, режим труда и времени отдыха, статус электронных документов при обмене ими между работником и работодателем, порядок и размер компенсации за использование мобильной связи, интернета или оборудования.

Самым оптимальным вариантом для контроля за работой сотрудника на удаленке является установка программы на его компьютер, которое делает скриншоты рабочего стола в течение рабочего дня, говорит управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Мнение психолога

Инга Корягина, руководитель Центра Esolang:

- Те, кто работает на результат, уже этим результатом и промотивирован, им просто интересно задание. И поэтому не скучно нигде. И не нужно им куда-то уезжать, они могут просидеть на одном месте сутки и не заметить этого. Их увлекает то, чем они занимаются. Это один вид работников.

А вот тому, кто ходил в офис для смены обстановки и общения, ему очень грустно на удаленке. Им рекомендуется придерживаться распорядка дня, хотя они этого не хотят. Потому что до этого за них это делала сама жизнь. Придется делать зарядку, заставлять себя завтракать, обедать и ужинать буквально по будильнику. Не отвлекаться и не серфить в сетях. Первые полгода будет очень сложно наладить самодисциплину, потом будет проще. Продолжайте общаться, лично или по всем средствам связи. И гуляйте. Постепенно вы научитесь получать от рутины удовольствие.

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