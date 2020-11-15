Дату итогового сочинения в школах могут перенести

Второго декабря выпускники должны писать итоговое сочинение. "Зачет" по нему - это допуск к ЕГЭ. Как оно будет проходить в школах, закрытых на карантин? Или в регионах, где сейчас дистанционка? Об этом "Российской газете" рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Анзор Музаев: Вопрос очень сложный и неоднозначный. Мы ежедневно на связи с регионами, с министерством просвещения, с Татьяной Алексеевной Голиковой. Я думаю, что в ближайшие дни будет принято решение по этому поводу. Но хочу сказать одно: не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина - нет. Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены.

А можно написать сочинение дистанционно?

Анзор Музаев: Во-первых, у нас и так много вопросов к этой процедуре, не все школы подходят к ней так же объективно, как к экзамену. Во-вторых, есть риск, что в домашних условиях это испытание вообще превратится в сочинение для родителей, а не для выпускников. Помните, в последней четверти прошлого года было очень много смешных сюжетов, когда за кадром или чуть ли не из-под стола во время контрольных работ родители пытались детям помогать. Зачем это делать? Непонятно. Некоторые мамы и папы не понимают, что это в их же интересах - понять, на каком уровне владеет русским языком их ребенок. Это вопрос к отдельно взятым родителям. К счастью, не все такие.

Сейчас мы думаем о том, что сочинение не должно стать источником распространения инфекции. Мы переживаем за наших учителей, за детей. Поэтому все взвесим, проконсультировавшись с Роспотребнадзором, минпросвещения, министерством здравоохранения. Поймем все "за" и "против". Хочу успокоить родителей: мы не предполагаем сценария, когда какие-то субъекты напишут и расслабятся, а другие не напишут. Если уж будут писать сочинение, то все в единую дату.

Не будет такого, что какие-то субъекты напишут сочинение, а другие в этот момент из-за карантина - нет

Планируется изменить формат этого испытания?

Анзор Музаев: Это решает не Рособрнадзор, а Совет по итоговому сочинению, созданный при министерстве просвещения, в который входят ведущие филологи, эксперты, ректоры вузов. Мы тоже входим, но не имеем решающего голоса. И да, еще в прошлом году мы заявляли, что нужно менять модель проведения итогового сочинения. Когда в начале учебного года заранее озвучиваются пять открытых направлений тем, то сразу плодятся сайты с готовыми шаблонами. И ученики пытаются подогнать эти шаблоны под конкретную тему. Но в этом году, на мой взгляд, было принято взвешенное решение: кардинально подходы не менять. Сейчас не время. Просто потому, что не нужно еще больше усложнять и так непростую жизнь выпускников. В будущем надо вернуться к этому вопросу. Действующая модель неплохая, но она действительно устарела.

Анзор Музаев: Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы выйдем с предложением, чтобы даты итогового сочинения были перенесены. Фото: Алексанадр Корольков/ РГ

Кстати

"Российская газета" второй год подряд получает главный приз в номинации "Печатные или электронные СМИ, публикующие материалы ПРО образование, которые стоит читать" на Всероссийском конкурсе "ПРО Образование". Данный конкурс проходит по инициативе Министерства просвещения РФ. Цель - поддержка лучшего опыта освещения инициатив, направленных на развитие образования, поддержка и поощрение "образовательных" журналистов и СМИ, повышение престижа профессии учителя в России. Всего на конкурс было подано 576 материалов из 73 регионов страны.

"Рад увидеть лично тех, кто весь этот год буквально в круглосуточном режиме оперативно рассказывал о системе образования, о происходящих изменениях, стараясь предоставить самые точные данные тем, кто так их ждал: родителям школьников, педагогам, специалистам органов управления образованием. Конечно, этот год был очень тяжелым для всех нас. Системе образования пришлось быстро перестраиваться, многое разъяснять, поддерживать всех тех, кто так или иначе связан с обучением и воспитанием детей. Поэтому для министерства просвещения в этом году была особенно ценна ваша помощь, ведь от оперативности и точности средств массовой информации в такой ситуации зависело очень много процессов во всех регионах. Благодарю всех вас за поддержку! Благодарю за стремление делать российскую систему образования лучше, за искреннее участие в жизни Минпросвещения России, за готовность быть открытыми для новых идей", - отметил в приветственном слове участникам статс-секретарь - заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев.

Вместе с ним награды лауреатам премии вручили известные общественные деятели, журналисты и блогеры. Среди них - Лилия Гумерова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре; София Малявина, генеральный директор АНО "Национальные приоритеты"; Фатима Мухомеджан, первый заместитель директора благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт"; Илья Копелевич, главный редактор радиостанции Business FM; Евгений Сженов, ведущий эксперт Центра развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ; Андрей Ванденко, руководитель специального проекта "Первые лица" ТАСС.

Подготовила Ксения Колесникова