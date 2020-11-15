Hyundai нашел, что воняет в Palisade

Пятиметровый кроссовер Hyundai Palisade сразу после выхода в конце 2018 года был с энтузиазмом принят рынком.

И как бывает только с популярными автомобилями, некоторые владельцы обнаружили для себя у модели какой-то недостаток, благодаря соцсетям беспокойство некоторых приобретает вид всеобщей тревоги, в итоге производитель вынужден признавать проблему и предлагать решение. Иногда дело касается безопасности и тревога оправданной, но чаще оказывается курьезом. С Palisade именно этот случай.

В августе 2020 несколько владельцев Palisade обнаружили в салоне своих машин неприятный запах, то ли чеснока, то ли лука, то ли прелого тела. Бдительные обыватели его источник самостоятельно найти не смогли, но штормовое волнение на тематических форумах уговорами уже было не унять, производитель начал расследование.

На днях оно было успешно завершено, виновник найден, им оказалась перфорированная обивка подголовников из экокожи. Осужденного приговорили к обработке специальными составами, устраняющими органические запахи, аналогичным тем, что применяются в средствах для обуви. Процедура доступна всем желающим за счет производителя.

Если средство не подействовало, процесс повторяют с более действенным составом. Дальше подголовники просто меняют. Для профилактики в производственный процесс уже внесли необходимые изменения.