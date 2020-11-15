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15.11.2020 21:01
Рубрика: В мире

Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%

Текст: Диана Ковалева

Явка избирателей на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50 процентов по состоянию на 18:44 (19:44 по Москве). Всего проголосовали более 1,530 миллиона человек. Об этом свидетельствуют предварительные данные, размещенные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В первом туре президентских выборов в Молдавии побеждает Майя Санду

Как отмечает агентство ТАСС, количество проголосовавших на данный момент примерно сопоставимо с показателями второго тура президентских выборов 2016 года. Тогда по состоянию на 16:00 (17:00 по Москве) явка составила порядка 43 процентов, то есть проголосовали примерно 1,270 миллиона избирателей.

Напомним, что во втором туре нет обязательного порога явки, поэтому победит тот кандидат, который наберет большинство голосов. По решению ЦИК, во втором туре участвуют глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду, за которую проголосовали 36,1 процента избирателей, и действующий президент Игорь Додон с результатом в 32,6 процента.

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