Илон Маск назвал COVID-19 разновидностью простуды

Илон Маск предположил, что в умеренной форме болеет COVID-19. Об этом глава компаний Tesla и SpaceX написал в своем Twitter.

"Из симптомов есть легкая простуда, что неудивительно, ведь коронавирус и является ее разновидностью", - цитирует РИА Новости ответ Маска одному из своих подписчиков на вопрос о том, нашли у него коронавирус или нет.

Ранее американский предприниматель сообщал о том, что за день прошел четыре проверки на коронавирус. В итоге получил два отрицательных и два положительных результата теста. Это заставило Маска засомневаться в надежности методов экспресс-диагностики и заговорить об их несовершенстве.

Напомним, США продолжают лидировать среди стран мира по числу выявленных случаев коронавируса. По данным специалистов Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику, положительный тест на вирус SARS-CoV-2 получили 10 миллионов 896 тысяч 870 человек.