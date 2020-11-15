Новости

Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 19:21
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 18:55
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 18:17
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 18:06
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 17:31
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 17:20
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 16:50
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 16:37
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 16:10
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 16:02
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15:50
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15:18
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15:11
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 14:48
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 14:35
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 13:58
В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
В итальянском доме престарелых открыли "зал объятий" 12:26
ОАТИ проверило более 30 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время 11:58
В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России 11:35
Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям 11:32
"Окна будущего" сделают из дерева 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Работа онлайн, но реальная

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Пандемия серьезно изменила рынок труда. Параллельно с резко возросшим спросом на ИТ-специалистов и курьеров большинство компаний в ожидании трудных времен провели оптимизации, сокращение, исключили должности с дублированием функций, ввели ограничение на наем новых сотрудников.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Особенность этого года в том, что на любую выставленную вакансию приходит множество откликов, причем большая часть из них не от потенциальных работников, а от людей, готовых взяться за любое дело, лишь бы платили, - рассказывает карьерный консультант Алена Владимирская. - Поэтому искать на традиционных джоб-бордах не имеет смысла. Закрытые профессиональные группы, поиск по знакомым дают компаниям намного более качественный ответ".

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Какие права и обязанности получат удаленные сотрудники

Рынок офисного труда в Москве сократился на 20-30%, считает Владимирская.

На рынке труда осталась традиционная сезонность. Одно "окно возможностей" открывается в сентябре-ноябре, второе - с конца января до конца апреля. По наблюдениям Владимирской, в промежутке между этими периодами работодателю и соискателю встретиться ощутимо сложнее.

Рынок офисного труда в Москве сократился на 20-30%, его восстановление возможно через год

"Заметно удлинился процесс найма, - считает Алена Владимирская. - То, что раньше делали за пару месяцев, теперь может растягиваться до полугода. Идет очень длительное обсуждение всех условий и торговля между кандидатом и нанимателем".

Работодатели получили возможность избавиться от всех людей, обладавших недостаточной квалификацией: уволить оказалось проще, чем обучить.

76 процентов собеседований работодатели сегодня проводят с соискателями в режиме онлайн

"Очень важна стала цифровая грамотность, - отмечает Алена Владимирская. - Если человек не будет сам себе сисадмином, он не сможет быть успешным работником не удаленке. Чинить каждому его личный компьютер силами компании невозможно".

Фото: iStock
Закон об "удаленке" планируется принять до конца ноября

Одна из особенностей этого года, когда на фоне пандемии начался резкий рост удаленной работы, стало резкое расширение круга соискателей - теперь, чтобы трудиться в центральном офисе столичной компании, не обязательно жить в Москве. Для жителей средних городов, таких как Ярославль или Липецк, открылся доступ к московским вакансиям, - оставаясь дома, не бросая семью, они могут претендовать на те ставки, о которых раньше даже не мечтали. Для компаний это открывает возможность еще большего выбора соискателей, при этом таким удаленщикам могут платить на 25% меньше, отмечает Владимирская.

Количество вакансий, однозначно предполагающих удаленную занятость, по данным HeadHunter, за полгода увеличилось с 2 до 5%. Больше всего их предлагают в отраслях телекоммуникаций, продаж, административного персонала, в маркетинге, науке, образовании и консультировании.

Кстати

Все на дистанции

Число собеседований, которые проводят работодатели с соискателями в режиме онлайн, выросло в два раза и составляет 76%. Такие данные приводит агентство ProPersonnel. Очное общение в среднем растягивалось на час, видеосвязь позволяет уложиться в среднем в 30 минут. Запись можно пересмотреть позже, показать коллегам, заинтересованным в новом сотруднике. По мнению основателя агентства ProPersonnel Татьяны Доляковой, практика видеоинтервью, существовавшая и до пандемии, не просто получила резкое развитие, но и смогла значительно повысить эффективность кадрового поиска. Поэтому HR-менеджеры вряд ли захотят от него отказываться и в будущем. Долякова обратила внимание и на географический фактор: кандидат может физически находиться в любой точке мира, и это не помешает продуктивному общению с потенциальными начальниками. Главное, чтобы был надежный интернет и электричество.

Экономика Работа

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
В Молдавии начался второй тур президентских выборов
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться