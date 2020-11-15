Пандемия серьезно изменила рынок труда. Параллельно с резко возросшим спросом на ИТ-специалистов и курьеров большинство компаний в ожидании трудных времен провели оптимизации, сокращение, исключили должности с дублированием функций, ввели ограничение на наем новых сотрудников.

"Особенность этого года в том, что на любую выставленную вакансию приходит множество откликов, причем большая часть из них не от потенциальных работников, а от людей, готовых взяться за любое дело, лишь бы платили, - рассказывает карьерный консультант Алена Владимирская. - Поэтому искать на традиционных джоб-бордах не имеет смысла. Закрытые профессиональные группы, поиск по знакомым дают компаниям намного более качественный ответ".

Рынок офисного труда в Москве сократился на 20-30%, считает Владимирская.

На рынке труда осталась традиционная сезонность. Одно "окно возможностей" открывается в сентябре-ноябре, второе - с конца января до конца апреля. По наблюдениям Владимирской, в промежутке между этими периодами работодателю и соискателю встретиться ощутимо сложнее.

Рынок офисного труда в Москве сократился на 20-30%, его восстановление возможно через год

"Заметно удлинился процесс найма, - считает Алена Владимирская. - То, что раньше делали за пару месяцев, теперь может растягиваться до полугода. Идет очень длительное обсуждение всех условий и торговля между кандидатом и нанимателем".

Работодатели получили возможность избавиться от всех людей, обладавших недостаточной квалификацией: уволить оказалось проще, чем обучить.

76 процентов собеседований работодатели сегодня проводят с соискателями в режиме онлайн

"Очень важна стала цифровая грамотность, - отмечает Алена Владимирская. - Если человек не будет сам себе сисадмином, он не сможет быть успешным работником не удаленке. Чинить каждому его личный компьютер силами компании невозможно".

Одна из особенностей этого года, когда на фоне пандемии начался резкий рост удаленной работы, стало резкое расширение круга соискателей - теперь, чтобы трудиться в центральном офисе столичной компании, не обязательно жить в Москве. Для жителей средних городов, таких как Ярославль или Липецк, открылся доступ к московским вакансиям, - оставаясь дома, не бросая семью, они могут претендовать на те ставки, о которых раньше даже не мечтали. Для компаний это открывает возможность еще большего выбора соискателей, при этом таким удаленщикам могут платить на 25% меньше, отмечает Владимирская.

Количество вакансий, однозначно предполагающих удаленную занятость, по данным HeadHunter, за полгода увеличилось с 2 до 5%. Больше всего их предлагают в отраслях телекоммуникаций, продаж, административного персонала, в маркетинге, науке, образовании и консультировании.

Кстати

Все на дистанции

Число собеседований, которые проводят работодатели с соискателями в режиме онлайн, выросло в два раза и составляет 76%. Такие данные приводит агентство ProPersonnel. Очное общение в среднем растягивалось на час, видеосвязь позволяет уложиться в среднем в 30 минут. Запись можно пересмотреть позже, показать коллегам, заинтересованным в новом сотруднике. По мнению основателя агентства ProPersonnel Татьяны Доляковой, практика видеоинтервью, существовавшая и до пандемии, не просто получила резкое развитие, но и смогла значительно повысить эффективность кадрового поиска. Поэтому HR-менеджеры вряд ли захотят от него отказываться и в будущем. Долякова обратила внимание и на географический фактор: кандидат может физически находиться в любой точке мира, и это не помешает продуктивному общению с потенциальными начальниками. Главное, чтобы был надежный интернет и электричество.