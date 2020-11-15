Как массмедиа тащили Байдена в президенты, а Трампа приняли в штыки

Помните, в прошлом году разгорелся скандал, связанный с тем, что Disney на роль Русалочки взял темнокожую актрису? А удаление "Унесенных ветром" с платформы HBO Max? Или уход одной из популярнейших видеоблогеров Дженны Марблс с YouTube в связи с травлей за старые ролики, где она пародирует людей афроамериканского происхождения? Движение BLM, "культура отмены", #MeToo - все это активно пропагандируется в американских массмедиа. Но как все это связано с внутренней политикой США?

Еще в 2016 году стало ясно, что за кандидата от Демократической партии активно агитируют крупные СМИ страны, телеведущие, актеры, певцы и блогеры. А приход к власти Дональда Трампа приняли в штыки. Голливудские звезды не скупились на оскорбления. Так, например, вечерняя передача SNL (аналог нашей "Большой Разницы") сняла ряд скетчей, где нового президента изображали как недалекого богатого старичка, собирая в этом образе все клише ненавистного WASP (White Anglo-Saxon Protestant - Белые англосаксонские протестанты).

На протяжении четырех лет кампания против действующего президента набирала обороты. Особенно ожесточенную войну против него вели СМИ, что неудивительно, учитывая то, что 90 процентов из них контролируются шестью компаниями, где только одна (News Corp) открыто поддерживала Трампа. Остальные холдинги (Time Warner, Sony, Comcast, Viacom и Disney) все силы бросили на уничтожение образа президента от Республиканской партии. Один из самых авторитетных журналистов телеканала Fox News, принадлежащих News Corp, Билл О'Райли сказал, что "есть по меньшей мере три медиаорганизации, которые приказали своим работникам уничтожить Трампа".

Но СМИ - далеко не единственный инструмент давления на умы американцев. Все-таки нельзя забывать, что Северная Америка - родина "Фабрики грез", воспитавшей целые поколения людей, свято верящих в американскую мечту. Безусловно, самым популярным информационным жанром являются массовые медиа: кино, сериалы, а с недавних пор и блоги. Не зря же культовый американский писатель Нил Гейман в своей книге "Американские боги" самым влиятельным божеством назвал именно массмедиа, просто потому что форматы их продуктов просты для восприятия широким кругом зрителей, а значит, и влияние у них огромное. Четыре года назад Голливуд бросил все силы на поддержку демократов, но все пошло не по плану.

На кого же поставили демократы в этой кампании, чтобы добиться цели? Во многом ответ в первом абзаце статьи, его можно обобщить это одной известной фразой - Black Lives Matter. И она далеко не только про расизм. Это про то, что этнические меньшинства (да и не только этнические, но и сексуальные) играют важнейшую политическую роль.

Исторически сложилось так, что за две ведущие партии США всегда голосуют примерно одинаковые блоки населения. Более зажиточный класс отдает предпочтение демократам, а периферия голосует за республиканцев. Но из-за назревших социальных противоречий сейчас все не так просто. По словам доцента МГИМО и полковника СВР в отставке Андрея Безрукова, знаменитый американский "плавильный котел" перестал работать, а эмиграция последних 40 лет уже была "другого цвета и другого голоса". Приезжающие из Южной Америки не до конца интегрируются в общество, оседая в отдельных штатах определенными анклавами. И политики демократической партии, заметив эти анклавы, их используют, делая ставку на них. Для агитации они начали использовать самый простой способ - массмедиа. Поэтому развлекательная индустрия страны в кратчайшие сроки развернулась на 180 градусов и все силы бросила на то, чтобы угодить меньшинствам.

В чем это проявлялось? Да хотя бы в том, что Американская киноакадемия не так давно выдвинула новые требования к фильмам, претендующим на Оскар в номинации "Лучший фильм". Теперь премию дадут только в том случае, если хотя бы у одного из исполнителей главных ролей азиатское, афро- или латиноамериканское происхождение, а треть исполнителей ролей второго плана и массовки - женщины, представители небелого населения, люди с особенностями физического или ментального развития... Однако мы живем в эпоху не только кино, но и сериалов, и стриминговых сервисов, таких как Netflix или Disney+. А как известно, большая часть продукции под их производством соответствует похожим правилам. Конечно, картины иного толка, где главный герой - гетеросексуальный белый мужчина, снимать не запрещено, только навряд ли знаменитые актеры согласятся в таком участвовать, инвесторы - вкладывать деньги, пиарщики - пиарить. Потому что новые массмедиа должны соответствовать новой этике. А кто создает новую этику? Те, кому это выгодно и у кого есть деньги. А деньги есть у пяти упомянутых выше холдингов. Один News Corp против пяти медиагигантов - ничто.

Ставку на приезжих из Латинской Америки четко можно проследить в музыкальной индустрии. В 2020 году на самом популярном и рейтинговом телевизионном событии страны Super Bowl выступать в перерыве между матчами позвали Дженнифер Лопес и Шакиру, южноамериканских певиц. И это явно неслучайно. Их выступление называют легендарным, вошедшим в историю, а видео на YouTube собрало уже 188 млн просмотров. И, ожидаемо, Лопес и Шакира резко выступали против политики Дональда Трампа и призывали голосовать за Байдена. И это не единичный случай. Победители таких премий, как Грэмми, MTV EMA, MTV VMA, тоже не оставались в стороне и на страничках в Instagram активно призывали голосовать за демократов. А Деми Ловато, популярнейшая поп-певица, кстати, тоже с латиноамериканскими корнями, вообще записала песню Commander in Chief, где открыто обвиняла президента в том, что ему нет дела до того, что люди в стране умирают и находятся в состоянии кризиса. Финнеас О'Коннелл, которого жюри Грэмми назвали музыкальным продюсером года, на протяжении последних нескольких месяцев президентской кампании выставлял посты в Instagram, исключительно связанные с работой Демократической партии.

Таких примеров можно найти множество, но вывод здесь один - представители развлекательных массмедиа заранее бурно праздновали победу Байдена и Харрис. Они будто выиграли свою войну, но агитационную и информационную.