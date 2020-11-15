Какие права и обязанности получат удаленные сотрудники

Чтобы работать в центральном офисе крупной столичной компании, уже не обязательно жить в Москве или ее пригороде. И вряд ли после пандемии на рынке труда все будет по-старому.
С 1 января 2021 года удаленная занятость может полностью стать законной, Госдума планирует в ноябре принять поправки о ней в Трудовой кодекс. С датой их рассмотрения во втором, основном чтении Дума должна определиться в эту среду, сообщил "РГ" первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
После первого чтения законопроекта об удаленке в Госдуму поступило 176 поправок, а также 90 обращений. "В чем-то на уступки пошли профсоюзы, в чем-то - работодатели. Но компромисс, с нашей точки зрения, отражает основное содержание закона: защиту прав работников, учитывающую и интересы предпринимателей", - отмечает Исаев.
Ко второму чтению в законопроекте дистанционную работу разделили на виды. "Была большая дискуссия о том, какой термин лучше применять - "удаленная работа" или "дистанционная работа" - и как их развести, - напомнил Исаев. - В предлагаемой нами редакции все это называется дистанционной работой, она подразделяется на три вида. Первый вид - дистанционная работа на постоянной основе. Второй - временная дистанционная работа. Это когда работник, изначально работавший стационарно, в силу обстоятельств временно переводится работодателем в дистанционный режим. Мы установили, что такой временный перевод не должен превышать шести месяцев. Третий вид - дистанционная работа, выполняемая периодически, то, что в редакции первого чтения называлось комбинированной занятостью: когда работник трудится частично в офисе, в какие-то, предположим, дни недели".
Также предлагается законодательно закрепить, как должна оплачиваться удаленная работа, за что можно наказать и уволить. До сих пор в ТК четко не урегулированы вопросы оплаты сотрудников, которые трудятся удаленно. Из-за этого некоторые недобросовестные работодатели начали уменьшать людям зарплаты, премии, лишать бонусов, которые были при стационарной работе. У работодателей свой резон: сотрудники выполняют меньший объем работы, эффективность и производительность зачастую падает, чаще стали совершать ошибки.
По словам Исаева, в последней версии поправок закреплена норма о том, что если человек временно переводится на дистанционную работу, то при сохранении у него прежних трудовых обязанностей зарплата не может быть уменьшена. А если работник не может работать дистанционно, должна быть определена плата ему за простой по независящим от сторон причинам.
Серьезная дискуссия развернулась по условиям расторжения трудового договора. "В действующем законе написано, что в отношении дистанционных работников расторжение трудового договора по инициативе работодателя может осуществляться по основаниям, которые изложены в трудовом договоре. Это подход в пользу работодателя - в 90% случаев работодатель напишет то, что ему нужно, и будет иметь право уволить работника в любой момент по любому основанию, - подчеркивает Исаев. - Поэтому мы договорились, что ставим общие основания увольнения по инициативе работодателя и для стационарных, и для дистанционных работников".
При этом к дистанционному работнику практически невозможно применить такое основание, как прогул, потому что прогул описан в ТК РФ как отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. "У дистанционных работников нет постоянного рабочего места, и поэтому вместо прогула предложена другая норма - о том, что работник может быть уволен, если он без уважительных причин два рабочих дня не отвечает на запросы работодателя и не выходит на связь. Это фактически проступок, эквивалентный прогулу. По инициативе работодателей, но с согласия профсоюзов было учтено и другое основание - это переезд дистанционного работника в другое место, которое существенно мешает исполнению трудовых обязанностей или должно поменять условия трудового договора, - рассказал Андрей Исаев - Издание локальных нормативных актов, которые требуются при переводе на дистанционную работу, должно осуществляться с учетом мнения профсоюзной организации".
Что может диктовать работодатель уже сегодня
Нормально ли это, если законопроект об удаленной работе еще не принят? И какими вообще нормами сейчас руководствуются работодатели?
Пока нет законодательных предписаний, кто-то переводит на удаленку наименее востребованных сотрудников, используя новый формат для урезания им заработной платы, говорит заслуженный юрист России Иван Соловьев. Но, по его словам, это незаконно, для этого нужно и сократить трудовые обязанности. "Кроме того, переведенный на удаленку сотрудник имеет право на компенсацию расходов на мобильную связь, интернет, пользование оборудованием и электроэнергию", - добавляет Иван Соловьев.
Условия и порядок заключения договора работник и работодатель могут обсуждать по электронной почте, однако сам договор должен быть заключен в письменной форме. На дистанционных работников в полной мере распространяется действие трудового законодательства с учетом ряда особенностей. В частности, в договоре нужно предусмотреть условия и порядок взаимодействия работника с работодателем, предоставления отчетов, режим труда и времени отдыха, статус электронных документов при обмене ими между работником и работодателем, порядок и размер компенсации за использование мобильной связи, интернета или оборудования.
Самым оптимальным вариантом для контроля за работой сотрудника на удаленке является установка программы на его компьютер, которое делает скриншоты рабочего стола в течение рабочего дня, говорит управляющий партнер компании AVG Legal Алексей Гавришев.
Инга Корягина, руководитель Центра Esolang:
- Те, кто работает на результат, уже этим результатом и промотивирован, им просто интересно задание. И поэтому не скучно нигде. И не нужно им куда-то уезжать, они могут просидеть на одном месте сутки и не заметить этого. Их увлекает то, чем они занимаются. Это один вид работников.
А вот тому, кто ходил в офис для смены обстановки и общения, ему очень грустно на удаленке. Им рекомендуется придерживаться распорядка дня, хотя они этого не хотят. Потому что до этого за них это делала сама жизнь. Придется делать зарядку, заставлять себя завтракать, обедать и ужинать буквально по будильнику. Не отвлекаться и не серфить в сетях. Первые полгода будет очень сложно наладить самодисциплину, потом будет проще. Продолжайте общаться, лично или по всем средствам связи. И гуляйте. Постепенно вы научитесь получать от рутины удовольствие.
Работа онлайн, но реальная
"Особенность этого года в том, что на любую выставленную вакансию приходит множество откликов, причем большая часть из них не от потенциальных работников, а от людей, готовых взяться за любое дело, лишь бы платили, - рассказывает карьерный консультант Алена Владимирская. - Поэтому искать на традиционных джоб-бордах не имеет смысла. Закрытые профессиональные группы, поиск по знакомым дают компаниям намного более качественный ответ".
Рынок офисного труда в Москве сократился на 20-30%, считает Владимирская.
На рынке труда осталась традиционная сезонность. Одно "окно возможностей" открывается в сентябре-ноябре, второе - с конца января до конца апреля. По наблюдениям Владимирской, в промежутке между этими периодами работодателю и соискателю встретиться ощутимо сложнее.
"Заметно удлинился процесс найма, - считает Алена Владимирская. - То, что раньше делали за пару месяцев, теперь может растягиваться до полугода. Идет очень длительное обсуждение всех условий и торговля между кандидатом и нанимателем".
Работодатели получили возможность избавиться от всех людей, обладавших недостаточной квалификацией: уволить оказалось проще, чем обучить.
"Очень важна стала цифровая грамотность, - отмечает Алена Владимирская. - Если человек не будет сам себе сисадмином, он не сможет быть успешным работником не удаленке. Чинить каждому его личный компьютер силами компании невозможно".
Одна из особенностей этого года, когда на фоне пандемии начался резкий рост удаленной работы, стало резкое расширение круга соискателей - теперь, чтобы трудиться в центральном офисе столичной компании, не обязательно жить в Москве. Для жителей средних городов, таких как Ярославль или Липецк, открылся доступ к московским вакансиям, - оставаясь дома, не бросая семью, они могут претендовать на те ставки, о которых раньше даже не мечтали. Для компаний это открывает возможность еще большего выбора соискателей, при этом таким удаленщикам могут платить на 25% меньше, отмечает Владимирская.
Количество вакансий, однозначно предполагающих удаленную занятость, по данным HeadHunter, за полгода увеличилось с 2 до 5%. Больше всего их предлагают в отраслях телекоммуникаций, продаж, административного персонала, в маркетинге, науке, образовании и консультировании.
Все на дистанции
Число собеседований, которые проводят работодатели с соискателями в режиме онлайн, выросло в два раза и составляет 76%. Такие данные приводит агентство ProPersonnel. Очное общение в среднем растягивалось на час, видеосвязь позволяет уложиться в среднем в 30 минут. Запись можно пересмотреть позже, показать коллегам, заинтересованным в новом сотруднике. По мнению основателя агентства ProPersonnel Татьяны Доляковой, практика видеоинтервью, существовавшая и до пандемии, не просто получила резкое развитие, но и смогла значительно повысить эффективность кадрового поиска. Поэтому HR-менеджеры вряд ли захотят от него отказываться и в будущем. Долякова обратила внимание и на географический фактор: кандидат может физически находиться в любой точке мира, и это не помешает продуктивному общению с потенциальными начальниками. Главное, чтобы был надежный интернет и электричество.
Стало ли меньше пробок в мегаполисах
Даже если сравнивать первую и вторую недели ноября, столичный трафик вырос на 1%. Вроде бы и не так много, но в абсолютных цифрах это плюс 30 тысяч авто. Вкупе с дождями, заморозками, дорожным ремонтом и реконструкцией это каждый вечер дает 8 из 10 баллов в "Яндекс.Пробках". Восьмерка была даже в минувшую пятницу, хотя теплый сезон кончился и дачных пробок уже давно нет.
В пресс-службе департамента транспорта отмечают, что пандемия изменила дорожную стратегию москвичей. Из-за перехода миллиона горожан на удаленку, утренний час пик на дорогах как таковой исчез - в офис же не надо ехать. Количество ежедневных поездок в МЦК и метро по сравнению с сентябрем снизилось почти на 700 тысяч за счет соблюдающих домашний режим студентов и пенсионеров.
А вот в течение дня и вечером люди стали активнее выезжать. И предпочтение стали отдавать индивидуальному транспорту, а не общественному. Хотя Роспотребнадзор заявил, что благодаря дезинфекции "короны" на поверхностях автобусов и поездов нет, многие предпочитают не рисковать.
Еще несколько тысяч москвичей во время пандемии стали планировать поездки на метро вне часа пик. Этому способствует эксперимент "Время ранних": кто заходит в подземку на "фиолетовой" и "розовой" линиях раньше 7.15, получают 50-процентную скидку на проезд. И это уменьшило число пассажиров на этих линиях в час пик на 8 процентов.
В метро Санкт-Петербурга в час пик многолюдно, о пандемии напоминают только маски. Но, по оценкам перевозчика, сейчас трафик на 30% ниже, чем в прошлом году. Метро Петербурга на особый режим работы переходило весной, когда из-за введенных ограничений пассажиропоток упал более чем на 90%. Социальные сети заполонили фото пустых платформ и одиноких пассажиров в вагоне. С начала лета пассажиропоток начал потихоньку восстанавливаться. Похожая ситуация наблюдается и на наземном транспорте. Так, согласно исследованию Центра управления транспортом, в Петербурге сейчас трафик составляет 76% от прошлогоднего.
Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России:
По данным Всемирной метеорологической организации, просто уменьшение производственных и добывающих мощностей дает совсем небольшой эффект снижения концентрации парниковых газов. Небольшое уменьшение было весной, в самый пик пандемии, потом летом снова пошло увеличение. Для того чтобы был заметный эффект, все страны мира должны переходить на энергоэффективные производства, создавать "зеленые технологии". Если говорить о том, уменьшилось ли количество загрязняющих веществ в воздухе, надо понимать, насколько сократился трафик. В Москве, по моим наблюдениям, он сейчас нисколько не сократился. Наоборот, машин стало даже больше, так как люди, которые раньше ездили в метро, сейчас пересели на личные или арендованные машины, чтобы снизить риски заражения ковидом. Поэтому так называемые линейные выбросы (от транспорта) не уменьшились.
Подготовила Ольга Игнатова
Экономия на кофе
Удаленная работа показала, что можно спокойно обойтись без офисного дресс-кода, посиделок в кафе, стаканчика кофе 2-3 раза в день. Для экономики это минус, с другой стороны, сокращение необязательного демонстративного потребления высвобождает ресурсы, которые люди могут потратить на более важные вещи. Например, на покупку дачи, более просторной квартиры, на образование детей или самого себя.
Какую же экономию семейному бюджету дал отказ от необязательного потребления? По словам Зубца, все зависит от рода деятельности и места жительства человека. Например, пенсионеры практически ничего не выгадали, так как они не самые активные посетители кафе, развлекательных мероприятий и торговых центров. Мало изменились повседневные траты продавцов, врачей, работников ЖКХ и правоохранительных органов - всех тех, кто не может работать дистанционно. "В Москве и крупных городах только на отмене транспортных расходов и питания вне дома люди могут экономить 10-15% бюджета, в малых и средних городах экономия значительно меньше - не более 5%. Просто в силу того, что там зарплаты невысокие", - считает Зубец.
Компании же за счет экономии на операционных расходах могут купить переведенным на удаленку сотрудникам ноутбуки или оплатить интернет.