Какие права и обязанности получат удаленные сотрудники

Уже около 4 миллионов россиян, или 7% трудоспособного населения, по данным минтруда, трудятся удаленно.

Почти половина россиян (48%) считают, что им удается совмещать работу и личную жизнь. А вот 41% участников опроса сервиса по поиску работы Superjob считают, что им сложно определиться с приоритетами. Особенно сложно определиться, что для них важнее - работа или личная жизнь - врачам, менеджерам по продажам, пиарщикам и руководителям. "Удаленка" позволяет примирить эти противоречия. Фото: Владимир Аносов/ РГ

Чтобы работать в центральном офисе крупной столичной компании, уже не обязательно жить в Москве или ее пригороде. И вряд ли после пандемии на рынке труда все будет по-старому.

С 1 января 2021 года удаленная занятость может полностью стать законной, Госдума планирует в ноябре принять ­поправки о ней в Трудовой кодекс. С датой их рассмотрения во втором, основном чтении Дума должна определиться в эту среду, сообщил "РГ" первый заместитель руководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

После первого чтения законопроекта об удаленке в Госдуму поступило 176 поправок, а также 90 обращений. "В чем-то на уступки пошли профсоюзы, в чем-то - работодатели. Но компромисс, с нашей точки зрения, отражает основное содержание закона: защиту прав работников, учитывающую и интересы предпринимателей", - отмечает Исаев.

Ко второму чтению в законопроекте дистанционную работу разделили на виды. "Была большая дискуссия о том, какой термин лучше применять - "удаленная работа" или "дистанционная работа" - и как их развести, - напомнил Исаев. - В предлагаемой нами редакции все это называется дистанционной работой, она подразделяется на три вида. Первый вид - дистанционная работа на постоянной основе. Второй - временная дистанционная работа. Это когда работник, изначально работавший стационарно, в силу обстоятельств временно переводится работодателем в дистанционный режим. Мы установили, что такой временный перевод не должен превышать шести месяцев. Третий вид - дистанционная работа, выполняемая периодически, то, что в редакции первого чтения называлось комбинированной занятостью: когда работник трудится частично в офисе, в какие-то, предположим, дни недели".

Временный перевод на удаленную работу не должен превышать шести месяцев

Также предлагается законодательно закрепить, как должна оплачиваться удаленная работа, за что можно наказать и уволить. До сих пор в ТК четко не урегулированы вопросы оплаты сотрудников, которые трудятся удаленно. Из-за этого некоторые недобросовестные работодатели начали уменьшать людям зарплаты, премии, лишать бонусов, которые были при стационарной работе. У работодателей свой резон: сотрудники выполняют меньший объем работы, эффективность и производительность зачастую падает, чаще стали совершать ошибки.

По словам Исаева, в последней версии поправок закреплена норма о том, что если человек временно переводится на дистанционную работу, то при сохранении у него прежних трудовых обязанностей зарплата не может быть уменьшена. А если работник не может работать дистанционно, должна быть определена плата ему за простой по независящим от сторон причинам.

Серьезная дискуссия развернулась по условиям расторжения трудового договора. "В действующем законе написано, что в отношении дистанционных работников расторжение трудового договора по инициативе работодателя может осуществляться по основаниям, которые изложены в трудовом договоре. Это подход в пользу работодателя - в 90% случаев работодатель напишет то, что ему нужно, и будет иметь право уволить работника в любой момент по любому основанию, - подчеркивает Исаев. - Поэтому мы договорились, что ставим общие основания увольнения по инициативе работодателя и для стационарных, и для дистанционных работников".

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ольга Игнатова

При этом к дистанционному работнику практически невозможно применить такое основание, как прогул, потому что прогул описан в ТК РФ как отсутствие на рабочем месте свыше четырех часов. "У дистанционных работников нет постоянного рабочего места, и поэтому вместо прогула предложена другая норма - о том, что работник может быть уволен, если он без уважительных причин два рабочих дня не отвечает на запросы работодателя и не выходит на связь. Это фактически проступок, эквивалентный прогулу. По инициативе работодателей, но с согласия профсоюзов было учтено и другое основание - это переезд дистанционного работника в другое место, которое существенно мешает исполнению трудовых обязанностей или должно поменять условия трудового договора, - рассказал Андрей Исаев - Издание локальных нормативных актов, которые требуются при переводе на дистанционную работу, должно осуществляться с учетом мнения профсоюзной организации".