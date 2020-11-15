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15.11.2020 18:10
Рубрика: Общество

Рояль для школы с оркестром

Законопроект минкультуры сохранит золотой стандарт детских школ искусств
Текст: Инга Бугулова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Детские школы искусств получат особый статус - соответствующий законопроект разработали в министерстве культуры.
Ольга Любимова: В детских школах искусств "прорастает" будущее оперы, балета, театра, кино... Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры Ольга Любимова: В детских школах искусств "прорастает" будущее оперы, балета, театра, кино... Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры
Ольга Любимова: В детских школах искусств "прорастает" будущее оперы, балета, театра, кино... Фото: Предоставлено пресс-службой Министерства культуры

Сейчас в ряде регионов они зачастую превращаются в досуговые кружки - вводимая система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) предполагает сертификат всего на год занятий, стоимость которого покрывает самые простые из них. Школы в результате вынуждены подстраиваться, создавая упрощенные программы в ущерб объему и качеству обучения.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Путин призвал сохранить систему школ искусств

Изменит ли ситуацию новый документ, "Российской газете" рассказала глава ведомства Ольга Любимова.

Ольга Борисовна, ситуация с детскими школами искусств очень остро обсуждалась на недавнем Совете по культуре при Президенте. Пианистка Екатерина Мечетина зачитывала даже эмоциональные письма педагогов, которые констатируют: если проблему не решить, мы лишимся фундамента художственго образования. И это не только их опасения.

Ольга Любимова: Тема, которую затронула наша выдающаяся пианистка Екатерина Мечетина, действительно очень актуальная. В течение нескольких лет мы шли к преодолению этой проблемы. У нас есть уникальная система художественного образования, и по отношению к ней мы можем сделать только одно - не мешать. Да - дооснащать, чинить и сохранять стены, в которых происходит обучение, возводить новые, воспитывать специалистов, но в самой системе ничего не рушить, так как это такой золотой стандарт качества, и мы прекрасно это знаем.

Министерство просвещения создало "Сертификат школьника". Это замечательная программа, которая дает возможность целый год бесплатно заниматься в кружке. Но вы прекрасно понимаете, что нельзя сравнивать кружки с профессиональным художественным или музыкальным образованием. В детских школах искусств "прорастает" будущее оперы, балета, театра, кино, цирка.... Будучи уже специалистами, выпускники этих школ разлетаются по всему миру. И сравнить поход в кружок один-два раза в неделю с многолетней серьезной подготовкой в течение 5 или 9 лет, конечно, нельзя. Поэтому "Сертификат по дополнительному образованию" должен существовать параллельно, а детские школы искусств в такой ситуации должны приобретать особый статус.

Вы сказали, что долгое время пытались решить эту проблему...

Ольга Любимова: Мы долго шли к согласованию. Был ряд регионов, которым удобней было бы использовать формат с выделенными под обучение средствами, то есть "подогнать" программу ПФДО под детские школы искусств. Но президент на Совете по культуре подчеркнул значимость этих учреждений. И, мне кажется, это жирная точка в этом вопросе.

Сейчас в России в школах искусств учится больше 1,6 миллиона детей

Новый статус защитит школы от сертификатов? Все-таки обучение в школах искусств не только более длительное, но и стоит намного дороже.

Ольга Любимова: Да. Весь комплекс мер уже предпринят за двумя подписями - моей и Сергея Сергеевича Кравцова (министра просвещения РФ. - Прим. ред.). Министерство просвещения уже отработало - и сейчас это согласовывается - изменение в приказ о ПФДО, ставящее детские школы искусств совершенно отдельно, обособленно от этой программы.

Мы же со своей стороны подготовили законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Он предполагает уточнить нормы, связанные с получением образования в области искусств, где мы отдельно на уровне федерального закона прописываем, что это такое. Например, будут прописаны нормы о специфике образовательных программ, о приеме и случаях отчисления из детских школ искусств, об учете результатов обучения в них при приеме в училища и вузы.

Фото: Reuters
Почему из музыкальных школ выбрасывают уникальные инструменты

С регионами уже обсуждали? Не возникло проблем? Я знаю, что вы раньше уже направляли письмо с рекомендациями по ситуации, но не все к нему прислушались.

Ольга Любимова: С регионами, которые входят в эксперимент по внедрению ПФДО, заключены соответствующие соглашения, теперь они не смогут двояко трактовать наши рекомендации. Но вы знаете, у нас ведь регионов 85, и где-то изначально не допускали таких ситуаций, а где-то нам приходилось разъяснять и мониторить. Это была ручная работа, почему и возникло опасение со стороны профессионального сообщества - эта тема то тут, то там вспыхивала. Очень важно сейчас просто законодательно закрепить особый статус детских школ искусств и больше к этому не возвращаться.

Насколько велик интерес к школам искусств сегодня? Сколько их по стране, сколько учится ребят?

Ольга Любимова: В общей сложности сейчас в России в школах искусств учится больше 1,6 миллиона учеников. Это серьезная цифра. За последние три года их количество увеличилось на более чем 60 тысяч человек, добавилось еще 12 новых школ. А всего их открыто по стране на сегодняшний день 4800. Казалось бы, много. Но встретишься в регионах с людьми и понимаешь, что все равно не хватает, есть потребность.

Но есть потребность и в инструментах. Вы выделяете их в рамках напроекта "Культура", но как они попадают в классы? В каком количестве?

Ольга Любимова: Прошлый год национального проекта был первый, пилотный. Доставить рояли нам помогли наши коллеги из минобороны - только они смогли инструменты военными бортами отправить туда, где их так ждали. Причем мы доставляли рояли под Новый год, представляете, какой это подарок для города с численностью населения в несколько тысяч человек? И для нас самих это тоже был подарок - мы точно знали, что все сделано. Всего 20 тысяч музыкальных инструментов закуплено в 610 школ. Это за последние два года.

Но, конечно, оснащаем не только ими. Необходимо обновление фондов учебной литературы - за два года они приросли 15 тысячами единиц. Еще из важного - 8 тысяч единиц оборудования. Необходимо, чтобы оно обновлялось, своевременно комплектовалось.

Все это с большой радостью воспринимается не только учащимися, но и преподавателями. Мы надеемся, что в следующем и последующем годах сможем сделать для них еще больше.

Не секрет, что здания многих школ искусств часто находятся в плачевном состоянии...

Ольга Любимова: Любая школа нуждается в регулярных ремонтных работах. Действительно, подчас такие работы не проводились десятилетиями. С нового года в нацпроект планируется включить мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ, то есть фактически теперь мы сможем их не только оснащать, но еще и ремонтировать. В ближайшие три года в рамках нацпроекта у нас будет модернизировано более 400 зданий. Это серьезный сдвиг в решении этой проблемы. Но к концу этого года мы тоже подходим с неплохим результатом - будут модернизирована 151 школа в 36 регионах. Эти меры позволят улучшить инфраструктуру и содержание обучения.

Ольга Любимова: Очень важно сейчас законодательно закрепить особый статус детских школ искусств. Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

Нет ли проблем с кадрами? Во многих школах сетуют на то, что преподаватели работают в основном возрастные. Молодых специалистов, которые могут сменить их через какое-то время, нет.

Ольга Любимова: Ведомство реализует масштабную программу повышения квалификации в рамках национального проекта "Культура". У нее огромный потенциал, позволяющий сфере творческого образования получить серьезное кадровое пополнение в лице современных специалистов высокого уровня. За 2019-2020 годы уже повысили квалификацию почти 40 тысяч работников культуры, но это не только педагоги детских школ искусств. В центрах обучаются смешанные группы, которые состоят из педагогов вузов, профессиональных образовательных учреждений и школ искусств разных регионов нашей страны. Вот такие группы по сути являются площадками для обсуждения проблем, обмена опытом, установления творческих связей. Все это фиксируется и используется в дальнейшей работе по совершенствованию системы художественного образования.

И последнее. Вы разработали законопроект. Что дальше?

Ольга Любимова: В целом логика нашей работы понятна: сохраняя лучшие педагогические традиции, мы создаем обновленные и комфортные условия для подготовки будущих талантов. Эти направления мы планируем развивать и дальше, в том числе и благодаря национальному проекту "Культура".

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