Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым развивать электронные сервисы, с помощью которых граждане могут участвовать в обсуждении важных законов и других вопросов управления страной.

Отношения власти и общества, граждан друг к другу оказывают существенное влияние на экономику страны: чем выше доверие, тем лучше деловой климат. Об этом говорили члены научно-экспертного совета при председателе Совета Федерации.

"То, как много значит доверие, солидарность, взаимная ответственность, мы видим сегодня в период борьбы с пандемией коронавируса. И очевидно, что именно сплоченность наших граждан, понимание того, что от действий каждого зависит наше общее будущее, помогает при всех сложностях, которые имеются, достойно противостоять вирусу", - сказала Валентина Матвиенко.

Без доверия невозможно и стабильное развитие экономики, уверена она. "Я бы сказала, что доверие - это альтернативный источник экономического роста", - сказала спикер. "Если государство и экономические игроки не доверяют друг другу, мы неизбежно видим усиление контроля, существенное увеличение издержек, ухудшение делового климата. В результате сдерживается инвестиционная активность, создаются благоприятные условия для теневого сектора, а экономический рост оставляет желать лучшего", - пояснила она.

По словам декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, о связи доверия в обществе и экономического роста говорят научные данные. Развитой или активно растущей экономике обязательно сопутствует высокий уровень так называемого обобщенного доверия. Это когда жители страны на вопрос, можно ли доверять большинству людей, отвечают утвердительно. "У нас 25 процентов респондентов отвечают положительно на этот вопрос, в Китае - 64 процента, в Швеции - 61 процент. В нашей стране у этого показателя большой потенциал", - отметил он.

Без доверия невозможно стабильное развитие экономики

Ученый привел еще одно интересное наблюдение: люди больше доверяют друг другу, когда взаимодействуют на цифровых платформах, в том числе сервисах заказа такси или доставки еды. Эту тенденцию надо использовать и развивать электронные площадки, где россияне могут влиять на решения властей, считает Валентина Матвиенко. "Используя профильные интернет-ресурсы, граждане могут участвовать в общественном обсуждении проектов важнейших федеральных законов. А такие платформы, как "Активный гражданин", позволяют оперативно и без лишней волокиты решать вопросы городского развития", - сказала она.

Средством повышения доверия граждан к государству может стать "широкое внедрение народного бюджетирования", считает глава Совфеда. "Данная модель дает возможность людям самим решать, на что потратить средства местного бюджета, позволяет им напрямую участвовать в улучшении условий жизни в своем городе, районе, поселке", - отметила спикер.