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Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку

Новости
    15.11.2020, 17:42
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На собственном стриминге корпорации Disney перезапустят анимационный сериал "Черный плащ" (Darkwing Duck), в свое время крайне преуспевавший на ниве пародирования супергероики.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщил Variety со ссылкой на источник, уточнив, что пока никаких дат не названо - проект находится на ранней стадии разработки.

В настоящее время идет поиск сценаристов.

Спродюсируют перезапуск шоу Алекс Макэйти, вездесущий Сет Роген, Эван Голдберг и Джейм Вивер.

Фото: youtube.com/ FilmIsNow Family Movie Trailers
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На Disney от комментариев отказались.

"Черный плащ" выходил с 1991 и 1992 год - три сезона, 91 эпизод.

В центресюжета - идейный селезень, под личиной Плаща вышедший на тропу борьбы с криминалом и прочими поруганиями. Причем сделав это крайне несуразно.

Напомним: ранее был перезапущен, и удивительно нестыдно, другой анимационный культ - "Утиные истории", где появился и Чёрный плащ.

А недавно Disney опубликовал трейлер нового мультсериала о Микки Маусе, который выйдет уже 18 ноября.

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