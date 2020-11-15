Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку

На собственном стриминге корпорации Disney перезапустят анимационный сериал "Черный плащ" (Darkwing Duck), в свое время крайне преуспевавший на ниве пародирования супергероики.

Об этом сообщил Variety со ссылкой на источник, уточнив, что пока никаких дат не названо - проект находится на ранней стадии разработки.

В настоящее время идет поиск сценаристов.

Спродюсируют перезапуск шоу Алекс Макэйти, вездесущий Сет Роген, Эван Голдберг и Джейм Вивер.

На Disney от комментариев отказались.

"Черный плащ" выходил с 1991 и 1992 год - три сезона, 91 эпизод.

В центресюжета - идейный селезень, под личиной Плаща вышедший на тропу борьбы с криминалом и прочими поруганиями. Причем сделав это крайне несуразно.

Напомним: ранее был перезапущен, и удивительно нестыдно, другой анимационный культ - "Утиные истории", где появился и Чёрный плащ.

А недавно Disney опубликовал трейлер нового мультсериала о Микки Маусе, который выйдет уже 18 ноября.