Две трети сотрудников, которые работают сегодня удаленно, не хотят возвращаться в офисы. Это замер общественного мнения, проведенный Институтом социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Как рассказал "РГ" директор института Алексей Зубец, особенно это касается семей с маленькими детьми, которые получили возможность сэкономить на няне.

Удаленная работа показала, что можно спокойно обойтись без офисного дресс-кода, посиделок в кафе, стаканчика кофе 2-3 раза в день. Для экономики это минус, с другой стороны, сокращение необязательного демонстративного потребления высвобождает ресурсы, которые люди могут потратить на более важные вещи. Например, на покупку дачи, более просторной квартиры, на образование детей или самого себя.

Какую же экономию семейному бюджету дал отказ от необязательного потребления? По словам Зубца, все зависит от рода деятельности и места жительства человека. Например, пенсионеры практически ничего не выгадали, так как они не самые активные посетители кафе, развлекательных мероприятий и торговых центров. Мало изменились повседневные траты продавцов, врачей, работников ЖКХ и правоохранительных органов - всех тех, кто не может работать дистанционно. "В Москве и крупных городах только на отмене транспортных расходов и питания вне дома люди могут экономить 10-15% бюджета, в малых и средних городах экономия значительно меньше - не более 5%. Просто в силу того, что там зарплаты невысокие", - считает Зубец.

В Москве и крупных городах только на отмене транспортных расходов и питания вне дома люди могут экономить 10-15% бюджета

Компании же за счет экономии на операционных расходах могут купить переведенным на удаленку сотрудникам ноутбуки или оплатить интернет.