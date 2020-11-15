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Две трети сотрудников, которые работают сегодня удаленно, не хотят возвращаться в офисы. Это замер общественного мнения, проведенный Институтом социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ. Как рассказал "РГ" директор института Алексей Зубец, особенно это касается семей с маленькими детьми, которые получили возможность сэкономить на няне.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Удаленная работа показала, что можно спокойно обойтись без офисного дресс-кода, посиделок в кафе, стаканчика кофе 2-3 раза в день. Для экономики это минус, с другой стороны, сокращение необязательного демонстративного потребления высвобождает ресурсы, которые люди могут потратить на более важные вещи. Например, на покупку дачи, более просторной квартиры, на образование детей или самого себя.

Фото: GettyImages
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Какую же экономию семейному бюджету дал отказ от необязательного потребления? По словам Зубца, все зависит от рода деятельности и места жительства человека. Например, пенсионеры практически ничего не выгадали, так как они не самые активные посетители кафе, развлекательных мероприятий и торговых центров. Мало изменились повседневные траты продавцов, врачей, работников ЖКХ и правоохранительных органов - всех тех, кто не может работать дистанционно. "В Москве и крупных городах только на отмене транспортных расходов и питания вне дома люди могут экономить 10-15% бюджета, в малых и средних городах экономия значительно меньше - не более 5%. Просто в силу того, что там зарплаты невысокие", - считает Зубец.

В Москве и крупных городах только на отмене транспортных расходов и питания вне дома люди могут экономить 10-15% бюджета

Компании же за счет экономии на операционных расходах могут купить переведенным на удаленку сотрудникам ноутбуки или оплатить интернет.

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