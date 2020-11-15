Поразительным мировым примером этому служит южная Сицилия. После извержения вулкана Этна, в XVII веке уничтожившего десятки сицилийских поселений, оставшиеся в живых жители из остывшей лавы нарезали кирпичей и построили новые. Их вид изумляет! Они все черные-черные, только храмы покрыты белой и розовой побелкой. Так в истории мировой архитектуры появилось новое направление - так называемое черное барокко. На вопрос, почему дома остаются черными и не правильнее ли было покрыть их побелкой, сицилийцы отвечают: это пример того, как из смерти создается жизнь.
Более частным случаем в истории культуры является "болдинская осень" А.С. Пушкина 1830 года, которая считается едва ли не самым продуктивным периодом в жизни поэта. При том, что состоялся он во время холерного карантина. Во время нынешней пандемии мы часто вспоминаем об этом странном и удивительном явлении: запертый в своем имении, окруженный бедой и смертью, Пушкин не в отчаяние и депрессию впадает, а начинает писать и писать, и как! - завершение "Евгения Онегина", "Повести Белкина" и "Маленькие трагедии", более тридцати стихотворений!
Я не провожу прямых параллелей ни между этими двумя примерами, ни между тем, о чем хочу написать. Но что-то общее в этом есть.
Вы заметили, что во время пандемии, особенно второй его волны, мир как будто лишился всех красок? Смотришь новости и становится не по себе. Какая, в сущности, разница, какой город тебе там показывают: Париж, Лондон, Неаполь, Барселона... На каждой картинке словно стоит штамп "covid 19" и еще один, внизу, "lockdown", в буквальном переводе "блокировка", или "карантин". Все краски осыпались с холста, мир стал маленьким и однообразным.
Но, повторяю, человек - это существо не только "разумное", но и творческое, а, следовательно, парадоксальное.
В Туле живет прекрасный художник с мировым именем Александр Майоров. Его картины известны далеко за пределами его родной Тулы - в Москве, США, Канаде, ЮАР, ряде европейских стран. Он провел много персональных выставок в России и за рубежом. Заслуженный художник РФ, член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусств, профессор Тульского педагогического университета им. Л.Н. Толстого...
В молодости Майоров был полуподпольным художником, его стиль не очень-то приветствовался тогдашней идеологией. Он рассказывает об этом: "На выставке подходит мужчина в сером костюме и вообще какой-то серый, с невыразительным лицом: "Ваша картина - вот эта - "Задумавшийся". О чем задумался? Чего он хочет? Эти ваши картины нас заставляют задумываться. Вот это плохо!"
Между прочим, именно Александр Майоров был художником первой картины, которую снял на свои деньги Сергей Сельянов в 1980 году, в буквальном смысле - подпольно. Она называлась "День ангела", и в ней нынешний ведущий продюсер российского кино и анимации был и за "продюсера", и за сценариста, и за режиссера (вместе с Николаем Макаровым). Впервые фильм вышел на экраны только в 1988 году, и его посмотрели в СССР порядка 300 000 зрителей.
Но это уже в прошлом. Сегодня Александр Майоров - это признанный художник. Он не только делает свои персональные выставки, но и выпускает изумительные по красоте альбомы, каждый из которых шедевр полиграфии. У него своя изощренная техника письма, которой он достигал десятилетиями. Критик Анна Кузнецова пишет: "Почти физическое свечение, исходящее от картин, достигается старинной техникой тончайших лессировок, как достигнута "подсветка" лица Моны Лизы у Леонардо. Майоров кладет до двадцати тончайших слоев краски, обычно сочетая в одной картине лессировочную и пастозную техники. Большинство его работ выполнено на приготовленных особым образом холстах: пастозный слой кладется за несколько месяцев до лессировок, высушивается и создает сложную фактуру холста, рельефную поверхность".
От себя добавлю, что все картины Майорова невероятно красочны, в целом они создают какой-то пленительный визуальный ряд, но в тоже время, при всем символизме, они, как правило, "литературны", что редко встречается в современной живописи. Александр Майоров сам пленен Серебряным веком русской литературы, и целый ряд его работ непосредственно "привязан" к поэзии и прозе этого времени или к его историческому контексту.
И вот, оказавшись, как и все мы, "на карантине", Александр Майоров вдруг создает цикл графических работ, в той же индивидуальной манере, но... без красок. Только что вышел его очередной альбом - "Неслучайные мотивы". И почему-то, глядя на графические работы Александра Майорова, не скажешь, что они черно-белые. Они словно сотканы из воздуха, воздуха времени, которое отражает художник. Из воздуха стихотворений тех поэтов, по мотивам которых он пишет свои работы - Пастернака, Цветаевой, Блока, Бродского, Окуджавы. Из воздуха - Серебряного века, декаданса, и его "эха" в конце ХХ века. Кажется, дунешь на эти работы, они разлетятся и сольются с воздухом своего времени, с воздухом стихов...
И думаешь, какое все-таки парадоксальное существо - человек! Мы все преодолеем. Потому что наша жизнь - творчество.