Пять причин, почему опасно ездить с открытыми окнами

Многие наверняка замечали соседей по потоку, в чьих автомобилях приоткрыто окно со стороны водителя или сразу несколько "форточек". Давайте разберемся, почему ездить таким образом "с ветерком" - не лучшая привычка.

Если вы поговорите с реальными владельцами, то услышите примерно следующие объяснения езды с приоткрытым стеклом. Самое популярное - мол, так "лобовуха" и боковые стекла меньше запотевают.

А бывает и так, что "экономы" ездят с открытыми стеклами, чтобы не включать "кондей", рассчитывая сэкономить на топливе. Ведь, как известно, при езде с работающим кондиционером среднестатистический автомобиль расходует на пару литров (на 100 км) больше топлива. Кроме того, климатическая установка отнимает часть мощности у силового агрегата.

Вредно и опасно

Между тем, согласно ряду исследований, езда с приоткрытыми или полностью открытыми окнами существенно увеличивает проникновение в салон вредных частиц - скажем, микрочастиц резины, тормозных колодок и, конечно, выхлопных газов (оксид углерода, бензопирен, сажа, диоксид серы, углеводороды).

Понятно, что если в нормальных условиях выхлоп и прочие загрязнители в большой степени блокируются воздушным фильтром, то при езде "в открытую" вся эта гадость направляется напрямую в легкие. Кроме того, нельзя исключать и таких сценариев, когда сильный встречный ветер может занести в салон мелкие камни, пыль, брызги. Все это вполне может попасть водителю в глаза и спровоцировать опасную ситуацию на дороге.

Можно заболеть

Из-за сквозняков, неизбежно возникающих при езде с открытыми окнами, водителю и пассажирам может буквально продуть голову, шею и уши, а если совсем уж переусердствовать с "воздушным охлаждением" себя любимого, можно заработать даже воспаление легких - и такие случае далеко не единичны.

Так что, уж если вы любитель езды с открытыми окнами и находитесь в салоне один, приоткрывайте одно из задних стекол - поток будет уходить в тыльную часть салона и возвращаться "отраженным" - так вы минимизируете риски заболеть.

Ухудшается управляемость, растет расход

Кроме того, не секрет, что в движении из-за открытых окон страдает аэродинамика. Воздушные массы проникают в салон, создавая дополнительное сопротивление.

На высоких скоростях из-за сдвига зоны разряжения воздуха ухудшается курсовая устойчивость. Кроме того, на скорости порядка 100 км/ч, если окно или несколько окон открыты, расход горючего увеличивается до 3%.

Использование люка, к слову, также может вызвать повышенный расход топлива, хотя и в меньшей степени, чем открытие окон.

Повышенный шум

Многие водители, открывая на ходу окна, мирятся с усилением шума от дороги. Чтобы заглушить этот самый гул, они включают музыку автомагнитолы погромче.

Однако таким образом блокируются звуковые раздражители, которые водитель должен слышать для безопасной езды. К примеру, возрастает шанс, что вы "просмотрите" мотоциклиста или не услышите предупреждающих сигналов клаксона других участников движения.

Опасно в случае аварии

В случае, если автомобиль попадает в аварию при движении с опущенными стеклами, шансы получить тяжелые травмы возрастают.

Ведь стекла, как ни крути, являются барьером (или щитом) на пути предметов, которые могут лететь в сторону вашего автомобиля при серьезном ДТП. Ведь не случайно, что в продвинутых моделях на случай аварий боковые окна и люки автоматически закрываются.