Пять вещей, которые точно не следует чинить в машине самостоятельно

Чинить автомобиль своими руками - для кого-то хобби, для кого-то вынужденная необходимость, вызванная нехваткой средств на внеплановый профессиональный сервис. Но ремонт ремонту - рознь. В нашем обзоре - области авторемонта, в которые без должного опыта и квалификации лучше не соваться.

Топливная система

Элементы автомобиля, отвечающие за подачу и возгорание топлива, напрямую связаны с вопросами безопасности.

Соблюсти такие требования ввиду ряда причин где-нибудь в гараже может быть проблематичным. Возьмем даже на первый взгляд несложные операции по замене топливного фильтра. Эти элементы могут монтироваться либо в подкапотном пространстве, либо под днищем автомобиля.

Для большинства моделей для замены фильтра нужно сбросить в системе давление, разъединить соответствующие зажимы и поменять деталь. Однако у многих современных машин фильтры встраивают в топливный модуль, что предполагает большой объем работ по демонтажу и последующей сборки. К тому же, даже если компоновка не сложная, нужно строго соблюдать технику безопасности: не курить, предварительно проветрить помещение, исключить вероятность искрообразования. Кроме того, при отсутствии навыков высока вероятность, что вы занесете частички грязи с днища или подкапотного пространства в топливные форсунки, и это неизбежно нанесет урон системе впрыска.

Двигатель и трансмиссия

Для ремонта силового агрегата его придется снимать с автомобиля и осуществлять полную разборку. Снятые запчасти нужно будет проверить на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости заменить на новые. Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. При этом следует действовать следует по четкому алгоритму, фиксируя все шаги.

Для справки - профессионал разбирает "движок" "Жигулей" примерно за три часа, на разборку двигателя "иномарки" у него уйдет как минимум втрое больше времени. Даже если вы в курсе всех технологических процессов, у вас вряд ли окажется необходимое оборудование. К примеру, при замене поршневых колец используется специнструмент, который, как правило, недешев. Если вы все-таки решитесь перебирать мотор самостоятельно, вооружитесь подробным видео с пошаговым описанием процесса ремонта и заранее приобретите все необходимые инструменты. Все что мы сказали относительно ремонта двигателя, верно также в отношении коробки передач и элементов системы полного привода.

Покраска

Кто-то уверен, что подкрасить или перекрасить кузов - не самая сложная задача. Посмотрел пару роликов в Сети, вооружился баллончиками или "краскопультом", и вперед. Однако на деле оказывается, что все не так просто. Качественная покраска - это многоступенчатый процесс - с зачисткой ЛКП, грунтовкой, подбором нужного тона краски и нанесением ее профессиональным инструментом.

Как минимум понадобятся специальный прожектор, строительный фен, шлифовальная машинка, воздушный компрессор и защитное оборудование (маски, очки, костюм и т.п.). Чем чревата подкраска или перекраска автомобиля без должных навыков и оборудования?

Типичные "ляпы" - это неровно положенный слой из-за неправильной подготовки поверхности, неточно выбранный оттенок, разводы и растрескивания ЛКП из-за неправильно выбранного температурного режима, попадание капель краски на ручки, стекло, зеркала и другие детали, попадание под слой краски пыли и грязи, и как следствие - весьма непрезентабельные вкрапления.

Замена подушек безопасности

После ДТП со срабатыванием подушек безопасности встает резонный вопрос об их замене. Однако прайс на такую операцию подчас оказывается неприемлемо высоким, тем более что при раскрытии эйрбегов после срабатывания пиропатронов нередко оплавляются их разъемы и даже куски проводки. Приходится менять также механизмы в ремнях безопасности.

Неудивительно, что многие "умельцы" пробуют установить подушки безопасности самостоятельно. И здесь сразу возникает много сложностей. Прежде всего, нельзя ошибиться с моделью и спецификацией. Скажем, для водительского эйрбега следует учитывать исполнение руля для конкретной комплектации автомобиля. Следует учитывать и то, что на большинстве современных моделей используются одноразовые модули управления эйрбегом. Соответственно, их тоже придется менять. Кроме того, при замене вам придется работать с датчиками и заниматься прошивкой электронных "мозгов". В противном случае есть вероятность, что при подключении новых эйрбегов они самопроизвольно "выстрелят".

Электрика

Многие автовладельцы не могут устоять перед соблазном доустановить в свою машину сигнализацию, камеру заднего вида, электростеклоподъемники, датчики парковки и прочее электронное оборудование. Проводя такой "тюнинг" самостоятельно, вполне можно спровоцировать короткое замыкание и пожар. Отчасти проблемы могут быть вызваны подключением нового оборудования в гаражных условиях методом скрутки проводов.

Между тем, при такой гаражной методе сложно обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения. Для сравнения, на сервисе хорошего уровня соединения в электропроводке выполняют посредством обжимки через втулки, гильзы или скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Здесь можно услышать контраргумент - мол, соединения проводов модно осуществить с помощью пайки, буквально - вооружившись паяльником, припоем и канифолью. Так-то оно так, но вот только такие спаянные контакты становятся ломкими, и от вибраций при движении машины могут оборваться. Добавим также, что при самостоятельной установке парктроников, сигнализации, неоригинальной магнитолы и т.д. на новой машине вы обязательно слетите с гарантии, и если ваше авто в результате сгорит, то далеко не факт, что это происшествие будет покрыто страховкой.