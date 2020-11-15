Новости

В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом 15.11.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 15.11.2020
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 15.11.2020
Президент Перу объявил об отставке 15.11.2020
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 15.11.2020
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 15.11.2020
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 15.11.2020
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 15.11.2020
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 15.11.2020
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 15.11.2020
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 15.11.2020
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 15.11.2020
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 15.11.2020
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 15.11.2020
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 15.11.2020
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 15.11.2020
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 15.11.2020
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15.11.2020
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15.11.2020
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15.11.2020
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 15.11.2020
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 15.11.2020
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 23:18
Рубрика: Спорт

Наравне с Шумахером

Хэмилтон взял титул в седьмой раз
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и досрочно завоевал чемпионский титул, уже седьмой в карьере. Таким образом Хэмилтон повторил "вечный рекорд" великого Михаэля Шумахера.
Льюис Хэмилтон завоевал свой седьмой чемпионский титул за три гонки до конца сезона. Фото: EPA Льюис Хэмилтон завоевал свой седьмой чемпионский титул за три гонки до конца сезона. Фото: EPA
Льюис Хэмилтон завоевал свой седьмой чемпионский титул за три гонки до конца сезона. Фото: EPA

Как минимум два фактора сулили непредсказуемый уик-энд в Истанбул Парк. Во-первых, это сама трасса. В предыдущий раз здесь гонялись в 2011 году. В стремлении подвести автодром к Гран-при в наилучшем состоянии пару недель назад организаторы перестелили там асфальт, но не зря говорят, что лучшее враг хорошего. Новое гладкое покрытие свело возможности сцепления к минимуму. Во-вторых, ситуацию усугубила дождливая погода. И уже после пятничных тренировочных заездов гонщики не стеснялись в "комплиментах" по поводу состояния асфальта.

Даниил Квят: Нужно продолжать выкладываться на сто процентов

- Не знаю, зачем организаторы потратили миллионы на новое покрытие. Едешь по трассе, как по катку. В общем, никакого удовольствия от пилотирования на этой великолепной трассе, - возмущался Льюис Хэмилтон.

Британец явно что-то знал: в квалификации, которую Льюис назвал "самой неприятной в карьере", он так и не смог прогреть шины, показав лишь шестой результат. Худший для себя с 2018 года. А поул-позишн завоевал пилот "Рэйсинг поинт" Лэнс Стролл, ставший первым канадцем с 1997 года, сумевшим это сделать.

Сама гонка получилась хаотичной, с большим количеством разворотов, из чего максимальную пользу извлек для себя именно Хэмилтон. Благодаря победе Льюис набрал 307 очков в общем зачете и за три гонки до конца сезона стал недосягаемым для партнера по команде финна Валттери Боттаса (197 очков), провалившего Гран-при Турции.

Наш Даниил Квят очков в Турции не набрал, финишировав 12-м.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение в октагон
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием