Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Турции и досрочно завоевал чемпионский титул, уже седьмой в карьере. Таким образом Хэмилтон повторил "вечный рекорд" великого Михаэля Шумахера.

Как минимум два фактора сулили непредсказуемый уик-энд в Истанбул Парк. Во-первых, это сама трасса. В предыдущий раз здесь гонялись в 2011 году. В стремлении подвести автодром к Гран-при в наилучшем состоянии пару недель назад организаторы перестелили там асфальт, но не зря говорят, что лучшее враг хорошего. Новое гладкое покрытие свело возможности сцепления к минимуму. Во-вторых, ситуацию усугубила дождливая погода. И уже после пятничных тренировочных заездов гонщики не стеснялись в "комплиментах" по поводу состояния асфальта.

- Не знаю, зачем организаторы потратили миллионы на новое покрытие. Едешь по трассе, как по катку. В общем, никакого удовольствия от пилотирования на этой великолепной трассе, - возмущался Льюис Хэмилтон.

Британец явно что-то знал: в квалификации, которую Льюис назвал "самой неприятной в карьере", он так и не смог прогреть шины, показав лишь шестой результат. Худший для себя с 2018 года. А поул-позишн завоевал пилот "Рэйсинг поинт" Лэнс Стролл, ставший первым канадцем с 1997 года, сумевшим это сделать.

Сама гонка получилась хаотичной, с большим количеством разворотов, из чего максимальную пользу извлек для себя именно Хэмилтон. Благодаря победе Льюис набрал 307 очков в общем зачете и за три гонки до конца сезона стал недосягаемым для партнера по команде финна Валттери Боттаса (197 очков), провалившего Гран-при Турции.

Наш Даниил Квят очков в Турции не набрал, финишировав 12-м.