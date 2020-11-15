Пользователей Сети умилил кот, катающийся с хозяином на мотоцикле

У всех поголовно байкеров совершенно необоснованно устоялась репутация брутальных мужиков с грубыми манерами (или даже полным их отсутствием), грохочущим хэви-металл-роком в голове и пламенным мотором вместо сердца.

Но стереотипы, как мы знаем, очень часто бывают ошибочными. На поверку же многие суровые владельцы харлеев на самом деле оказываются воспитанными людьми с тонкой душевной организацией, поклонниками трогательных мелодрам и фанатами классической музыки.

А некоторые и вовсе любят котиков. Да так любят, что не могут расстаться с ними даже во время поездки.

Это видео снято в Колумбии и уже стало популярно по всему миру. Мотоциклист отправился в поездку со своим домашним питомцем, усадив его себе за спину на пассажирское сидение. Кот совершенно по-человечески схватился за своего хозяина и даже майку ему не подрал острыми ногтями. Хочется верить, что эти двое приятелей едут не к районному ветеринару на неприятные процедуры, а совсем наоборот - на рыбалку, например, или в магазин за вкусным кормом.