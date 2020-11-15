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15.11.2020 23:03
Рубрика: Спорт

Лига без чемпиона

Португалия проиграла Франции и лишилась шансов на выход в полуфинал Лиги наций
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
В Лиге наций определился первый участник полуфинала турнира. Им стала Франция, обыгравшая на выезде Португалию со счетом 1:0.
Португальцы потерпели первое домашнее поражение в нынешней Лиге наций. Фото: REUTERS Португальцы потерпели первое домашнее поражение в нынешней Лиге наций. Фото: REUTERS
Португальцы потерпели первое домашнее поражение в нынешней Лиге наций. Фото: REUTERS

Благодаря победе "трехцветные" досрочно финишировали на первом месте в группе 3 "Лиги А". В их активе 13 баллов. В теории догнать команду Дидье Дешама в последнем туре могут португальцы, но при равенстве очков преимущество по дополнительным показателям будет у французов.

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В целом триумф "трехцветных" в группе выглядит логичным. Чемпионы мира подтвердили свой класс, оступившись лишь однажды: в домашнем матче с Португалией (0:0).

- Мы заслужили сегодняшнюю победу и добились своей цели. Горжусь игроками. Они доказали, что Франция по-прежнему великая команда.

Учитывая мастерство соперника, это, безусловно, один из лучших наших матчей за последнее время. Рад за ребят, показавших силу духа и доказавших свою состоятельность, - отметил Дешам.

Португальцам, к слову, выигравшим первый розыгрыш Лиги наций в истории, не помог даже Криштиану Роналду. Для форварда "Ювентуса" Франция вообще самая неудобная команда: он ни разу не забил ей за шесть встреч. Это худшая серия в карьере Роналду.

- Соперник доставил нам много хлопот. В первом тайме они выглядели лучше, а у нас не получалась игра в пас. Нас прижали, мы пытались отреагировать, но выходило робко. Атаковали с большим трудом, стараясь обострить ситуацию впереди. В принципе, у нас было три-четыре момента, но добиться своего так и не удалось, - подчеркнул главный тренер португальцев Фернанду Сантуш.

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На первое место в группе 4 "Лиги А" вышли немцы. Бундестим обыграла на своем поле Украину со счетом 3:1. Несмотря на победу, главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил, что его команде есть над чем работать.

- Игра была крайне интенсивной и в то же время захватывающей. Знали, что Украина хорошо действует на контратаках и пользуется свободными зонами. В первом тайме мы играли хорошо, были энергичными и забили два мяча. Мне понравилось содержание, но есть над чем работать. Если сравнивать с поединком в Киеве, сегодня мы показали более интенсивный футбол, больше комбинировали, - сказал Лев.

Дубль у немцев оформил Тимо Вернер, вышедший на третье место в списке лучших бомбардиров нынешней Лиги наций. В активе форварда "Челси" четыре гола, у лидера списка норвежца Эрлинга Холанда - шесть.

- Всегда с удовольствием возвращаюсь в Лейпциг. Мне было приятно сыграть на стадионе, который столько лет был для меня родным. Что касается матча, то наша игра в обороне постепенно улучшается. Мы проводим серьезную работу над ошибками, так как намерены отлично выступить на чемпионате Европы, - отметил Вернер.

В параллельном матче испанцы встречались на выезде со Швейцарией. Гости проигрывали 0:1, но вырвали ничью на 89-й минуте благодаря голу Жерара Морено. Что интересно, в этом поединке два пенальти не реализовал капитан сборной Испании Серхио Рамос.

- Статистика исполнения пенальти Рамосом говорит сама за себя. Он один из избранных. Укажи судья в третий раз на "точку", к ней вновь подошел бы Серхио, - признался главный тренер испанской сборной Луис Энрике.

Фото: РИА Новости
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По словам голкипера швейцарской сборной Яна Зоммера, отразившего оба удара Рамоса, к пенальти он готовился заранее. Зоммер напомнил, что совсем недавно он играл против Рамоса в матче Лиги чемпионов между "Боруссией" (Менхенгладбах) и "Реалом".

- Сумасшедший вечер, сегодня у нас многое получалось. Хотя во втором тайме чувствовалось, что мы играем против Испании. Напряжение было велико, нас заперли на своей половине. Что касается пенальти, то я недавно играл против Рамоса. Думаю, во втором случае он хотел ударить подсечкой, но в итоге для меня сложилось все хорошо, - сказал Зоммер.

В остальных матчах для были зафиксированы следующие результаты: Мальта - Андорра - 3:1, Сан-Марино - Гибралтар - 0:0, Азербайджан - Черногория - 0:0, Кипр - Люксембург - 2:1, Латвия - Фарерские острова - 1:1, Швеция - Хорватия - 2:1.

Тем временем

Стали известны последние четыре участника финальной стадии чемпионата Европы-2020, который пройдет грядущим летом. Ими стали победители стыковых матчей Лиги наций - Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия. Таким образом, в группе "А" сыграют: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; в группе "В": Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; в группе "С": Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; в группе "D": Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; в группе "Е": Испания, Швеция, Польша, Словакия; в группе "F": Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

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