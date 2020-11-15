Правила реагирования на ЧС в мирное и боевое время будут едиными

Как защищаться от любых напастей? И кто будет управлять мерами по защите и ликвидации от всевозможных бед? Ответ, который подготовили в МЧС России на эти вопросы, можно свести к одной краткой формуле: одни и те же люди по одним унифицированным правилам должны отвечать за ликвидацию всех бед в любое время. То есть система реагирования должна стать единой - не важно, военное время на дворе или мирное.

Сейчас же это не так. Как пояснил корреспонденту "РГ" один из разработчиков проекта федерального закона "О защите населения и территорий", в настоящее время в нашей стране одновременно существуют две системы, реализующие одинаковые способы защиты. Они используют для этого одни средства и силы, но имеют каждая свою нормативную базу. Новый законопроект как раз и должен устранить это дублирование.

Собеседник привел такие впечатляющие цифры: сейчас количество документов, дублирующих, а порой и вступающих даже в противоречие друг с другом относительно правил реагирования на ЧС от муниципального до федерального уровней, составляет от 40 до 60 тысяч.

- Новый проект федерального закона подготовлен в целях создания эффективно функционирующей и в тоже время рациональной по затратам системы защиты населения и территорий, адекватной современным угрозам и вызовам, - сообщили в МЧС.

Разработчиками законопроекта предлагается рассматривать Гражданскую оборону, которая "заточена" под боевое применение, наряду с существующей в настоящее время системой реагирования на ЧС.

Для этого применяемые ныне режимы готовности "повседневной деятельности", "повышенной готовности" и "чрезвычайной ситуации" сделать обязательными и в военное время. Кроме того, те же самые люди, которые входят на время ЧС в комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут делать это и в военное время, если такое, не дай бог, придет.

Сейчас до 60 тысяч документов реагирования на ЧС дублируют и даже противоречат друг другу

Кстати, в МЧС России, не дожидаясь принятия нового закона продолжают совершенствовать применение систем тревожного оповещения.

По итогам проведенных недавно проверок было принято решение: с 2021 года комплексные проверки систем оповещения населения с запуском электросирен проводить централизованно дважды в год. Естественно, людей по всей стране заранее предупредят об учебной тревоге, чтобы избежать ненужной паники.

Проверки будут проводиться в первую среду марта и октября каждого года.

"До марта 2021 года, когда состоится очередная проверка, органам госвласти субъектов РФ и органам местного самоуправления необходимо устранить выявленные недостатки, обеспечить в полном объеме готовность систем оповещения населения", - отметили в МЧС.

Доведение до населения экстренной информации будет начинаться с подачи сигнала "Внимание всем!" по телевидению, радио и громкоговорителям. Также включатся сирены и акустические системы.

Кстати, если законопроект будет принят, то будут отменены действующие в настоящее время Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне" и Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".