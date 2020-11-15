Разработать и запустить механизм реализации общественно значимых проектов предложил президент на форуме "Сильные идеи для нового времени", организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Чтобы нам вместе идти вперед, добиваться общенационального успеха, вклад каждого в судьбу России должен быть обязательно востребован", - заявил Владимир Путин. Необходимо помочь воплотиться в жизнь лучшим замыслам и предложениям, предоставить больше свободы для реализации идей, считает он.

Президент подчеркнул, что демографическую и социальную политику нужно всегда ставить во главе угла, а значит, предстоит сделать серьезный шаг к повышению качества жизни и благополучию граждан, чтобы оно соответствовало стандартам XXI века. "Мир меняется с огромной скоростью. Буквально на наших глазах происходят колоссальные перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь", - заявил он. А для этого - устранить административные, законодательные барьеры, определить понятные источники финансирования.

Владимир Путин попросил правительство, ВЭБ РФ и АСИ разработать и запустить комплексный механизм реализации общественно значимых проектов граждан. И предложил на каждом набсовете АСИ смотреть, как работает эта модель, сколько идей получило поддержку. Такие же системные эффективные инструменты следует задействовать для поддержки школьников, студентов при запуске своего дела. "Проекты юных предпринимателей и наших технических молодых талантов должны, что называется, "полететь", стать успешными стартапами, а еще лучше - конкурентными и в России, и в мире компаниями", - заявил Путин. "Нам нужна каждая идея, важна каждая идея, замысел молодых людей чрезвычайно важен", - сказал он.

"Во все времена и исторические эпохи сила России заключалась в таланте нашего народа, в наших идеалах и ценностях, взаимовыручке, уважении к нашей истории, патриотизме", - отметил президент. "Нам надо раскрыть колоссальные созидательные силы нашего народа, воплотить в жизнь его неповторимые, самобытные идеи и решения и вместе построить комфортную жизнь для наших людей, комфортную для жизни страну", - уверен Путин.

Участники форума обратили внимание на ряд проблем. Например, что у детей образовался вакуум, в котором нет наших героев. "Без всяких сомнений, мы не должны жить прошлым, мы должны видеть будущее и идти только вперед", - прокомментировал президент. Но чтобы знать, куда идти, нужно понимать, откуда мы пришли, и никогда не забывать подвиг поколения победителей. Проблема в том, что в стремлении вычистить идеологизацию убирают в сторону и эту героическую часть истории, а так делать нельзя.