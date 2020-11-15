Главный приз фестиваля военного кино получили "Подольские курсанты"

Новости

В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
В итальянском доме престарелых открыли "зал объятий" 12:26
ОАТИ проверило более 30 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время 11:58
В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России 11:35
Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям 11:32
"Окна будущего" сделают из дерева 11:26
В Москве зарегистрирован 6271 новый случай COVID-19 11:19
Планы Киева о создании лагерей для интернированных сравнили с нацистским террором 11:12
В Боснии и Герцеговине в условиях пандемии COVID-19 проходят местные выборы 10:37
Два самолета Ан-124 доставили российских миротворцев в Ереван 09:24
Оперштаб: Еще 4266 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:16
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса 07:51
Врач оценил данные о пользе вина в профилактике коронавируса 06:58
Илон Маск назвал COVID-19 разновидностью простуды 06:57
Вильфанд: Похолодание ожидает регионы центра Европейской России 06:00
Эксперт предупредил о возможности узнать личные данные по номеру телефона 05:37
Число заразившихся COVID-19 в Мексике превысило миллион человек 04:43
Врач рассказал о "серой зоне" тестов на антитела к COVID-19 04:15
Десять человек погибли при пожаре в больнице Румынии 03:44
Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии 02:48
Синоптики дали прогноз для центра европейской части России 02:23
В Нью-Йорке установили главную рождественскую елку 02:12
В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки 01:41
Рамос не забил два пенальти в рекордном для себя матче 01:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 13:03
Рубрика: Культура

Главный приз фестиваля военного кино получили "Подольские курсанты"

Текст: Елена Шулепова (Тула)
В Туле назвали победителей XVIII Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н. Озерова. "Золотой меч" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Подольские курсанты", сообщает сайт регионального правительства.
Фото: Пресс-служба правительства Тульской области Фото: Пресс-служба правительства Тульской области
Фото: Пресс-служба правительства Тульской области

Закрытие фестиваля так же, как и открытие, проходило в закрытом формате в Центре молодежи Тульской области. Накануне здесь на аллее славы звезд военного кино появились новые имена. В рамках фестиваля были отмечены заслуги Василия Ланового, Ларисы Голубкиной и Сергея Никоненко. Все они в разное время работали с великим советским режиссером и сценаристом, имя которого носит этот фестиваль. На первой памятной табличке на аллее звезд военного кино имя самого Юрия Озерова.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области
В Туле проходит XVIII Международный фестиваль военного кино

Картина "Подольские курсанты", номинировавшаяся в программе игровых полнометражных фильмов, собрала на XVIII Международном фестивале военного кино больше всего наград. Так, помимо "Золотого меча" за лучший фильм картина получила призы в номинациях "Визуальные эффекты" и "За лучший актерский ансамбль". Обладателем "Золотого меча" за лучшую мужскую роль стал Артем Губин, исполнивший роль Сашки Лаврова в фильме "Подольские курсанты".

Сопродюсер фильма Евгений Айзикович, получавший приз на церемонии закрытия фестиваля, отметил, что первым, кто рассказал о подвиге подольских курсантов в эпопее "Битва за Москву" был Юрий Озеров. "То, что сейчас, через 35 лет, фильм "Подольские курсанты" получает здесь приз - это очень важно", - подчеркнул Евгений Айзикович.

Приз "За правдивое отражение темы патриотизма в военном кино" получил игровой фильм Константина Буслова "Калашников", открывавший фестиваль. Жюри также признало лучшими операторов-постановщиков этого фильма Левана Капанадзе и Максима Шинкоренко. Лучшим документальным фильмом была признана работа Владимира Сидоренко "Экспозиция войны". Приз "За лучшую режиссуру" завоевал дебютант в игровом кино, режиссер фильма "Блокадный дневник" Андрей Зайцев. "Золотой меч" "За лучший сценарий" присужден автору фильма "Воины чести" Цинь Тянь. Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "Восемь сыновей". Приз Российского Союза ветеранов достался анимационному фильму тульского режиссера Дмитрия Чиркова "Сторожевой пес Верный". Этот мультфильм про защитников российского государства от ордынцев впервые был показан в Туле на праздновании 500-летия Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.

Церемонию закрытия фестиваля можно посмотреть 15 ноября в 18:00 в соцсети "ВКонтакте", в группе "3D-кинотеатры Тульской области", на сайте Объединения центров развития культуры и на сайте Министерства культуры РФ.

В регионах Культура Кино и ТВ Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Путин заявил о возросших угрозах в военно-политической сфере
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
В Молдавии начался второй тур президентских выборов
Почему на стихах самого целомудренного поэта появилась маркировка 16+
Какая помощь нужна российским кинотеатрам