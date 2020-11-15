Главный приз фестиваля военного кино получили "Подольские курсанты"

Закрытие фестиваля так же, как и открытие, проходило в закрытом формате в Центре молодежи Тульской области. Накануне здесь на аллее славы звезд военного кино появились новые имена. В рамках фестиваля были отмечены заслуги Василия Ланового, Ларисы Голубкиной и Сергея Никоненко. Все они в разное время работали с великим советским режиссером и сценаристом, имя которого носит этот фестиваль. На первой памятной табличке на аллее звезд военного кино имя самого Юрия Озерова.

Картина "Подольские курсанты", номинировавшаяся в программе игровых полнометражных фильмов, собрала на XVIII Международном фестивале военного кино больше всего наград. Так, помимо "Золотого меча" за лучший фильм картина получила призы в номинациях "Визуальные эффекты" и "За лучший актерский ансамбль". Обладателем "Золотого меча" за лучшую мужскую роль стал Артем Губин, исполнивший роль Сашки Лаврова в фильме "Подольские курсанты".

Сопродюсер фильма Евгений Айзикович, получавший приз на церемонии закрытия фестиваля, отметил, что первым, кто рассказал о подвиге подольских курсантов в эпопее "Битва за Москву" был Юрий Озеров. "То, что сейчас, через 35 лет, фильм "Подольские курсанты" получает здесь приз - это очень важно", - подчеркнул Евгений Айзикович.

Приз "За правдивое отражение темы патриотизма в военном кино" получил игровой фильм Константина Буслова "Калашников", открывавший фестиваль. Жюри также признало лучшими операторов-постановщиков этого фильма Левана Капанадзе и Максима Шинкоренко. Лучшим документальным фильмом была признана работа Владимира Сидоренко "Экспозиция войны". Приз "За лучшую режиссуру" завоевал дебютант в игровом кино, режиссер фильма "Блокадный дневник" Андрей Зайцев. "Золотой меч" "За лучший сценарий" присужден автору фильма "Воины чести" Цинь Тянь. Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "Восемь сыновей". Приз Российского Союза ветеранов достался анимационному фильму тульского режиссера Дмитрия Чиркова "Сторожевой пес Верный". Этот мультфильм про защитников российского государства от ордынцев впервые был показан в Туле на праздновании 500-летия Тульского кремля и начала создания Большой засечной черты.

Церемонию закрытия фестиваля можно посмотреть 15 ноября в 18:00 в соцсети "ВКонтакте", в группе "3D-кинотеатры Тульской области", на сайте Объединения центров развития культуры и на сайте Министерства культуры РФ.