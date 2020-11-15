Генеральная прокуратура взяла на особый контроль и поручила прокурорам в регионах проверить все потенциально опасные заброшенные здания, которые стали массовым местом притяжения для подростков.

Как объяснили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, за последние годы значительно выросло количество случаев гибели и травмирования детей на стройках, в заброшенных промзонах, аварийных бункерах и бесхозных детских площадках. Только в этом году прокуроры уже выявили более 1 тысячи нарушений на подобных объектах. Для исправления ситуации потребовалось более 700 актов прокурорского реагирования. После чего эти опасные объекты оградили, закрыли, выставили охрану или снесли. Как оказалось, это только малая часть действительно смертельно опасной проблемы, которая копилась долгие годы.

Это если официально. Непосредственно с неофициальным термином "заброшка" и с опасностью этого явления я познакомился совсем недавно благодаря своим старшим детям-школьникам.

- Папа, знакомые ребята во дворе сегодня рассказывали, как ходили на заброшки, было страшно и интересно, - делится со мной 11-летняя дочь.

- Что за заброшки? - с тревогой интересуюсь новым подростковым сленгом.

- Всякие старые заброшенные дома или заводы, стройки и подземелья, - отвечает дочь.

- Ну, ты, надеюсь, не собралась с ними в поход и понимаешь, что это опасно? - спрашиваю ребенка.

- Конечно, понимаю и никогда не полезу, тем более что они рассказывали, как сами чуть куда-то не провалились. А еще встретили там каких-то очень неприятных людей - то ли бомжей, то ли психов и убежали от страха.

В Воронежской области прокурор добился закрытия доступа к полю заброшенных колодцев, которые были местом притяжения для подростков

За своего ребенка я остался спокоен - ее на "слабо" другим подросткам не взять, но вот многих других, судя по ее рассказам, адреналиновая тяга к страшным приключениям уже зацепила и они готовятся к новым вылазкам. Не для всех из них это может закончиться благополучно. А для кого-то вообще станет последним. В группе риска, пожалуй, все дети и подростки от 10 до 16 - смелости и ловкости у них уже много, а вот ума, осторожности и жизненного опыта еще нет.

Причем подросткам не нужно специально искать, где бы можно получить адреналин. Все подобные объекты собраны на многочисленных сайтах любителей всего заброшенного и подземного - "заброшки" есть как в самом центре городов, так и на окраинах. Вот пример одного из "туристических" объявлений: "...7-этажное недостроенное здание. С крыши открывается неплохой вид на офисные здания, шоссе и район. Охраны нет, абсолютно доступен".

И если взрослые сталкеры к таким походам готовятся основательно, как правило, просчитывая все возможные риски, то малолетние идут просто с желанием "полазить" и "хайпануть". То есть в переводе на русский - покрасоваться перед сверстниками в соцсетях.

Неслучайно, что сообщения прокуратуры о травмировании и гибели детей за последние три месяца больше напоминают сводку боевых действий. В Удмуртии двое подростков погибли под завалами обрушившегося нежилого барака в Сарапуле. Как выяснили прокуроры, строение уже давно было признано аварийным, а последние жильцы расселены еще три года назад. Однако подрядная организация, которая должна была по контракту снести дом, этого не сделала.

Во Владимирской области на детей рухнула бетонная плита потолка в заброшенной ферме в Кольчугинском районе, погибла 12-летняя девочка. Собственник фермы, зная о ее опасном аварийном состоянии, не только не снес ее, но даже не оградил. В Хабаровске девочки 10 и 12 лет в недостроенной многоэтажке упали с 17-го на 16-й этаж и ,к счастью, отделались травмами. Прокуроры дадут оценку действиям застройщика и фирме, которая охраняла недострой. В Костромской области прокуратура организовала проверку по факту смерти 13-летней девочки и травмирования 13-летнего мальчика в Сусанинском районе. На детей обрушилась железобетонная плита бесхозного здания, строительство которого было заморожено еще в 80-х годах. В Кузбассе 12-летняя девочка получила травмы, после того как упала в яму на территории заброшенного завода… Повторимся - это только случаи гибели и тяжелого травмирования детей за три месяца. А сколько было за последние годы просто ссадин, синяков, порезов и психологических травм от шока и испуга у сотен или тысяч юных сталкеров, никто сказать не сможет.

Например, по официальным данным Счетной палаты, в России в настоящий момент числится почти 63 тысячи объектов незавершенного строительства. Среди них - детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры.

Конечно, не все они потенциально опасны, но практически все могут быть объектом притяжения для любопытных подростков, как и старые советские "заброшки".

Выявлением всех потенциально опасных бесхозных и недостроенных объектов как раз сейчас и занимается прокуратура. Так, например, сводный реестр только Кемеровской области на 1 сентября включает 539 потенциально опасных объектов и мест пребывания. А в реестр Новосибирской области вошло 806 подобных сооружений. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, прокуроры не только формируют реестр опасных объектов, но и добиваются ограничения доступа детей к аварийным, заброшенным и опасным сооружениям. Так, после представления прокурора Заводского района Кемерово собственник установил ограждение по периметру неэксплуатируемого здания и обеспечил круглосуточную охрану. Был ограничен доступ детей к ряду аварийных жилых домов и недостроенных зданий в Саратове.

В Воронежской области только после вмешательства прокурора был закрыт доступ к целому полю заброшенных колодцев с коммуникациями. В Приморском крае был ограничен доступ к заброшенному зданию, которое находится вблизи школы. Аналогичные меры приняты прокурорами в Камчатском, Красноярском краях, Калужской, Магаданской и Саратовской областях.

Кроме того, по данным Генпрокуратуры, наряду со зданиями, собственники которых устранились от их содержания, опасность для детей представляют и бесхозяйные объекты, в том числе и "ничейные" детские площадки. По статистике, основная их опасность - это падающие футбольные ворота и качели, которые калечат и убивают детей.

Так, например, в Якутии прокуроры обнаружили более 300 бесхозяйных детских площадок. А в Астраханской области только в Камызякском районе таких оказалось 44. В итоге сейчас они все поставлены на баланс местных властей и управляющих компаний.

Как заверили в Генпрокуратуре, работа по защите детей от подобных опасностей продолжится по всей стране.