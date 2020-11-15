В ярославской колонии осужденный выпал из окна

Прокуратура Ярославской области организовала проверку в связи со смертью осужденного в ИК № 1.

Тело бывшего директора ООО "Социальное питание" Владимира Руденко было обнаружено на территории ИК-1 в ночь на 15 ноября. По информации из компетентных источников, мужчина выпал из окна второго этажа.

По факту произошедшего прокуратура Ярославской области организовала проверку.

- На место незамедлительно выехали помощник прокурора области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний и ярославский прокурор по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, - пояснила официальный представитель Ярославской областной прокуратуры Яна Смирнова.

В надзорном ведомстве уточнили, что ситуация находится на контроле прокурора области Дмитрия Попова.

Приговор в отношении экс-директора компании "Социальное питание" Владимира Руденко вступил в законную силу в конце октября 2020 года. Суд установил, что мужчина путем обмана похитил средства из бюджета Ярославской области, выделенные по госконтракту на приготовление и доставку горячего питания для пациентов Ярославской областной клинической психиатрической больницы, на сумму более 13,6 миллиона рублей: в пищу больных не добавлялась сухая белковая композитная смесь "ДИСО" "Нутринор". Руденко был признан виновным и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы в ИК общего режима.