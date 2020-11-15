Дальневосточную рыбу будет дешевле доставлять в европейскую часть России, дефицитные для Дальнего Востока овощи станут производить на месте. Правительство предусмотрело несколько мер господдержки для инвесторов.

Снизить затраты на перевозку рыбной продукции должен новый способ ее транспортировки - по Северному морскому пути, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по реализации экологических проектов и развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в Камчатском крае. По ее словам, стоимость такой перевозки почти в два раза ниже перевозки в рефрижераторном контейнере железной дорогой.

А везти в центр России можно много рыбы. С 2008 года предприятия рыбохозяйственного комплекса вложили более 45 млрд рублей в развитие береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота. На побережьях полуострова построено 25 заводов мощностью от 150 до 360 тонн в сутки. Построено, приобретено и модернизировано 20 судов. За январь - июнь 2020 года в Камчатском крае выловлено рыбы 805,7 тыс. тонн (на 14,6% выше аналогичного периода 2019 года).

Перевозка рыбы по Северному морскому пути будет вдвое дешевле, чем железной дорогой

Сейчас Росрыболовство прорабатывает возможность постоянной судоходной морской линии по СМП. В частности, нужно решить вопросы, связанные с портовой, логистической и судоремонтной инфраструктурой, а также со снижением тарифов на перевозки по СМП.

В сентябре 2020 года атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" перевез 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией общим весом 5,3 тыс. тонн. А с 2021 года "Атомфлот" готов выполнять до четырех рейсов ежегодно.

При этом обратно суда тоже не должны идти порожняком - они должны быть загружены в том числе сельхозпродукцией, отметила вице-премьер.

Решить же вопрос с обеспечением дальневосточных жителей овощами помогут средства, выделенные государством на строительство и модернизацию теплиц. По словам Виктории Абрамченко, с 2022 года инвесторам будет компенсироваться 20% предельной стоимости объекта.

Весной на Дальнем Востоке из-за пандемии обострилась проблема импортозависимости от китайских овощей, из-за чего цены на овощи серьезно выросли. По подсчетам минсельхоза, обеспеченность овощами в ДФО остается самой низкой по стране. Средний показатель производства овощей в зимних теплицах по России равен 7,8 кг на одного человека в год, а в регионах ДФО он составляет менее 2 кг.