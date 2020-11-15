Новости

Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 21:01
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 20:06
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 19:21
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 18:55
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 18:17
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 18:06
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 17:31
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 17:20
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 16:50
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 16:37
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 16:10
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 16:02
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15:50
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15:18
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15:11
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 14:48
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 14:35
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 13:58
В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
В итальянском доме престарелых открыли "зал объятий" 12:26
ОАТИ проверило более 30 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время 11:58
В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России 11:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 20:10
Рубрика: Экономика

Горбуша берет билет на запад

Дальневосточную рыбу отправят на материк
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Дальневосточную рыбу будет дешевле доставлять в европейскую часть России, дефицитные для Дальнего Востока овощи станут производить на месте. Правительство предусмотрело несколько мер господдержки для инвесторов.
Фото: Екатерина Штукина/ТАСС
Абрамченко: На Камчатке внедрят экологический мониторинг

Снизить затраты на перевозку рыбной продукции должен новый способ ее транспортировки - по Северному морскому пути, рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по реализации экологических проектов и развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в Камчатском крае. По ее словам, стоимость такой перевозки почти в два раза ниже перевозки в рефрижераторном контейнере железной дорогой.

А везти в центр России можно много рыбы. С 2008 года предприятия рыбохозяйственного комплекса вложили более 45 млрд рублей в развитие береговых перерабатывающих мощностей и модернизацию рыбопромыслового флота. На побережьях полуострова построено 25 заводов мощностью от 150 до 360 тонн в сутки. Построено, приобретено и модернизировано 20 судов. За январь - июнь 2020 года в Камчатском крае выловлено рыбы 805,7 тыс. тонн (на 14,6% выше аналогичного периода 2019 года).

Перевозка рыбы по Северному морскому пути будет вдвое дешевле, чем железной дорогой

Сейчас Росрыболовство прорабатывает возможность постоянной судоходной морской линии по СМП. В частности, нужно решить вопросы, связанные с портовой, логистической и судоремонтной инфраструктурой, а также со снижением тарифов на перевозки по СМП.

В сентябре 2020 года атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" перевез 206 рефрижераторных контейнеров с рыбной продукцией общим весом 5,3 тыс. тонн. А с 2021 года "Атомфлот" готов выполнять до четырех рейсов ежегодно.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Юрий Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь

При этом обратно суда тоже не должны идти порожняком - они должны быть загружены в том числе сельхозпродукцией, отметила вице-премьер.

Решить же вопрос с обеспечением дальневосточных жителей овощами помогут средства, выделенные государством на строительство и модернизацию теплиц. По словам Виктории Абрамченко, с 2022 года инвесторам будет компенсироваться 20% предельной стоимости объекта.

Весной на Дальнем Востоке из-за пандемии обострилась проблема импортозависимости от китайских овощей, из-за чего цены на овощи серьезно выросли. По подсчетам минсельхоза, обеспеченность овощами в ДФО остается самой низкой по стране. Средний показатель производства овощей в зимних теплицах по России равен 7,8 кг на одного человека в год, а в регионах ДФО он составляет менее 2 кг.

В регионах Экономика АПК Правительство Вице-премьеры Правительство Минсельхоз Росрыболовство ДФО

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
В Молдавии начался второй тур президентских выборов
Родителям первенцев будут давать ипотеку под 2,9%
Коттеджей на Новый год может не остаться