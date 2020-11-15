На саммите в Татарстане обсудят, как сохранить языковое единство

В Казанском федеральном университете (КФУ) начинает работу Международный лингвистический саммит "Вызовы и тренды мировой лингвистики", посвященный 175-летию мэтру и легенде филологии, основателю знаменитой на весь мир Казанской лингвистической школы Ивану Бодуэна де Куртенэ. Какие направления современного языкознания сегодня в топе и кто из звезд мировой лингвистики собирается в Казань, - на эти вопросы "РГ" ответил директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, член президиума Совета при Президенте РФ по русскому языку Радиф Замалетдинов.

Радиф Рифкатович, на конференции речь пойдет о вызовах. Формат онлайн, наверное, главный вызов нынешнего времени? И он же новый предмет лингвистики, которая изучает все виды и формы обмена информацией?

Радиф Замалетдинов: Да, мы сегодня работаем в ином формате. Но это не мешает реализовывать самые масштабные проекты. В саммите собираются участвовать почти 500 ученых, представляющих США, Китай, Турцию, Иран, Великобританию, Италию, Германию, Нидерланды, Испанию, Австрию, Норвегию, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Молдову, Украину и Беларусь и др.

Что же касается виртуального формата, то Казанский федеральный университет уже набил руку в проведении онлайн самых крупных научных мероприятий. И никаких сложностей мы не испытываем. Онлайн шла подготовка и к нашему саммиту. Часть выступлений будет производиться в записи. Ряд ученых, которые не смогут принять участие в режиме реального времени, записали свои доклады. Их можно будет посмотреть в открытом доступе на официальном канале Саммита в YouTube.

Конечно, это снижает градус живого диалога. Но в то же время мы не можем сейчас остановиться и ждать наступления лучших времен: наука должна двигаться вперед.

Несколько лет назад самыми актуальными считались исследования по корпусной лингвистике, изучающей большие электронные ресурсы, чуть раньше - исследования структуралистов. А что сегодня выбирают ваши студенты? Что "в тренде"?

Радиф Замалетдинов: Междисциплинарные исследования в области нейролингвистики, клинической лингвистики, компьютерной лингвистики.

Спрошу как бывший филолог филолога: обязательно в названии саммита использовать такое замыленное слово "тренд"?

Радиф Замалетдинов: Весь формат, в том числе и название, обсуждался с нашими зарубежными партнерами. Дело в том, что саммит - это репетиция XXI Международного конгресса лингвистов - ICL 21, который в 2023 году будет проходить у нас в стране. В ответ на заявку Казанского федерального университета и Института языкознания РАН Постоянный международный комитет лингвистов (ведущее мировое профессиональное сообщество, объединяющее лингвистов 34 ведущих стран мира) решил провести свой очередной конгресс - впервые в своей истории - на территории Российской Федерации, в Казани. В его работе примут участие более тысячи ученых. Поэтому мы учли общее мнение по названию. Соблюли некий паритет: русское слово "вызовы" и англоязычное - "тренды".

Нынешняя встреча лингвистов посвящена юбилею Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. Даже для начинающего языковеда это имя, ну, примерно, как Циолковский для ракетостроения. Одного из персонажей культового для всех филфаковцев романа Алексея Варламова "Душа моя Павел" так и зовут - Бодуэн. В чем его заслуга перед Казанским университетом?

Радиф Замалетдинов: Он основатель двух известнейших в мире российских школ языкознания: Петербуржской и Казанской. Помня об этом, в структуре Института филологии и межкультурной коммуникации мы развиваем целый ряд научно-исследовательских лабораторий. Очень признательны нашим ученым, которые заложили Казанскую лингвистическую школу. Весной Казанский федеральный университет посетила правнучка И. А. Бодуэна де Куртенэ Марта Эренкрейтц-Ясиньска (по специальности - этнолог). Она дала высокую оценку деятельности наших ученых, наших лингвистов. И мы договорились о том, что и впредь будем сотрудничать.

Как известно, Бодуэн де Куртене, скажем так, "освежил" словарь Даля "вульгарно-бранной" лексикой. Новое издание так и называли "Бодуэновский словарь Даля". В советское время его не решались перепечатать. Нет ли планов у университета переиздать труды знаменитого ученого?

Радиф Замалетдинов: Интересная идея. При поддержке Правительства Татарстана в университете ежегодно проходит конференция, посвященная деятельности Казанской лингвистической школы. Издано несколько работ, в том числе хрестоматия представителей основанной Бодуэном де Куртене школы. И эта работа будет продолжена.

Несколько слов о "звездах", которые будут выступать на саммите. Есть ли среди гостей те, кого нынешние студенты будут рваться послушать, как когда-то слушали Щербу или Лотмана?

Радиф Замалетдинов: Среди ведущих спикеров - директор Института языкознания РАН Андрей Кибрик. Он расскажет о сохранении языкового разнообразия России. Выступит и директор Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко, который занимается исследованием проблем языков народов России и этим нам очень близок. Из иностранцев будет Даниэль Макнамара, директор Лаборатории науки обучения образовательным технологиям Университета штата Аризона, США. Мы с ней уже более пяти лет сотрудничаем. Так же ждем докладов Карла Мескилл из Государственного университета Нью-Йорка и Андреа Марини, профессора когнитивной психологии в Университете Удине, Италия.

Когда говорю о студентах, которые могут обвалить сайт, где будет трансляция, я обольщаюсь, наверное?

Радиф Замалетдинов: Вовсе, нет. Традиционно такие конференции вызывают большой интерес наших студентов, магистров и аспирантов. А учится только в нашем университете более 5 тысяч бакалавров, магистрантов и аспирантов. Да и платформа, на которой пройдет саммит, уже нами апробирована. Все выдержит. На ней сегодня у нас организовано и обучение порядка пятнадцати тысяч студентов вуза. С 1 сентября университет занятия проводит в смешанном формате, примерно треть студентов сегодня учится удаленно.