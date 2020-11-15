Первыми зрителями Первого всероссийского фестиваля мультконцертов "Союзмультфильм" стали красноярцы.

Полтора часа на большом экране краевой филармонии сменяли друг друга любимые не одним поколением "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "Щелкунчик", "Пес в сапогах", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Каникулы Бонифация". И весь этот замечательный видеоряд сопровождался музыкой, которую исполняли симфонический оркестр, детский хор и солисты.

Город на Енисее, по словам организаторов, для необычной премьеры выбрали не случайно: здесь родились и начинали творить Петр Словцов, Дмитрий Хворостовский. "Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра - замечательный формат, который будет интересен. И каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей "Мультконцерт" - настоящее погружение в атмосферу сказки", - отметила министр культуры России Ольга Любимова.

Ближайшие мультконцерты состоятся в Тольятти и Новосибирске. В декабре яркое шоу ждут более десяти регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.