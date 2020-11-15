Полтора часа на большом экране краевой филармонии сменяли друг друга любимые не одним поколением "Чебурашка", "Бременские музыканты", "Ну, погоди!", "Летучий корабль", "Щелкунчик", "Пес в сапогах", "Как Львенок и Черепаха пели песню", "Каникулы Бонифация". И весь этот замечательный видеоряд сопровождался музыкой, которую исполняли симфонический оркестр, детский хор и солисты.
Город на Енисее, по словам организаторов, для необычной премьеры выбрали не случайно: здесь родились и начинали творить Петр Словцов, Дмитрий Хворостовский. "Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра - замечательный формат, который будет интересен. И каждый здесь может открыть для себя что-то новое. А для детей "Мультконцерт" - настоящее погружение в атмосферу сказки", - отметила министр культуры России Ольга Любимова.
Ближайшие мультконцерты состоятся в Тольятти и Новосибирске. В декабре яркое шоу ждут более десяти регионов, включая Москву и Санкт-Петербург.