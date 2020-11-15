- На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Либо усиленный вариант, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка. Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое - борщ, рассольник, второе - котлета или натуральное мясо и гарниры. На обед - компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов, - рассказала о меню директор комбината питания Ленинского района Наталья Надежкина.
Стоимость одного обеда - 65 рублей 47 копеек.
- Школы города взяли дополнительные обязательства: дети получают полезные сок или компот. Стараемся, чтобы в меню лапша была заменена на гречку, пшенную кашу, - рассказал Яков Новоселов, член Общественной палаты РФ.
В Волгоградской области каждая школа составляет индивидуальное меню, рассчитанное на 10-12 дней. За это время блюда не повторяются, учитываются пожеланий детей и родителей.
Заглянем в одно из меню. На завтрак, например, говядина с овощами, хлеб, яблоко и чай с сахаром. Есть разделение на две возрастные группы: 7-11 лет и 12-18. От них зависит размер порции. При этом некоторые школы готовы пойти дальше, перейти от столовой к кафе.
В Калмыкии - своя специфика в организации питания. Качественное мясо для школ закупается через систему "Меркурий" напрямую у местных фермеров, минуя посредников.
Начальная школа в селе Большая Тихая - самая маленькая малокомплектная школа в Алтайском крае. Здесь всего шестеро учеников, причем пятеро из них учатся в школе, а один - на надомном обучении. Но и здесь ребятишки каждый день получают бесплатное горячее питание. Чтобы его организовать, пришлось тянуть в Большую Тихую водопровод, которого в селе никогда не было. "Пробивали скалу и прокладывали 24 километра водопроводной сети", - отметила замглавы администрации Солонешенского района Галина Захарова.
- В конце сентября в школе оборудовали столовую, которой здесь не было, - рассказал "РГ" многодетный отец Виктор Медведев, в одиночку воспитывающий четверых детей.
Он рад, что двое младших сыновей Ромка и Саша приходят домой сытыми. Мальчишки наперебой рассказывают, как каждый день им дают борщ или суп, на второе - каши, котлеты, а еще самое вкусное: кисели, пряники, печенье.
Утверждены новые требования к организации питания в школах
Документ затрагивает очень много сфер. Но один из самых важных его разделов посвящен особенностям организации общественного питания детей. То есть питанию в школах, детских садах, детских лагерях и т.д.
Что попало в перечень продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах? Например, под запретом (именно для организованного питания) будут пирожные и торты, макароны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, жвачка, карамель, блинчики с мясом и творогом, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный список.
При этом в школьном меню обязательно должно быть горячее питание.
- В организованных детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).
Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. При этом будут использоваться продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.
- В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, - говорится в документе.
Что интересно? Выдавать "сухой паек" детям разрешено выдавать только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано горячее питание.
При этом в школах будет разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.
- Через аппараты для автоматической выдачи допускаются к реализации: пищевая продукция промышленного изготовления в потребительской (мелкоштучной) упаковке (соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты, - говорится в документе. - А также в потребительской упаковке не более 100 грамм: мучные кондитерские изделия, в том числе обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержание глютена, лактозы, сахара.