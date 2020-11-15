Новости

Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 19:21
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 18:55
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 18:17
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 18:06
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 17:42
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 17:36
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 17:31
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 17:20
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 16:50
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 16:37
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 16:10
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 16:02
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15:50
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15:18
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15:11
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 14:48
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 14:35
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 13:58
В Перу требуют отставки нового президента 13:25
Сборной Норвегии запретили ехать на матч Лиги наций в Румынию 12:58
В итальянском доме престарелых открыли "зал объятий" 12:26
ОАТИ проверило более 30 заведений на соблюдение запрета работы в ночное время 11:58
В Баку опровергли сообщения об отзыве посла Азербайджана из России 11:35
Платформа #Москвастобой запустит цикл онлайн-туров по музеям 11:32
"Окна будущего" сделают из дерева 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 18:33
Рубрика: Общество

Первое, второе и компот

Корреспонденты "РГ" проверили, чем кормят на завтрак и обед учеников в разных регионах
Текст: Татьяна Кузнецова, Руслан Мельников, Роман Мерзляков, Наталья Решетникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
До 15 ноября Роспотребнадзору поручено провести мониторинг качества школьного питания. С начала этого учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Не дожидаясь результатов ведомственной проверки, корреспонденты "РГ" заглянули в школьные столовые. В Новосибирске с понедельника, 16 ноября, после каникул в школы вернутся ученики с первого по пятый класс. Для них будет организовано бесплатное горячее питание.
С начала этого учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Фото: Максим Коротченко С начала этого учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Фото: Максим Коротченко
С начала этого учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Фото: Максим Коротченко

- На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Либо усиленный вариант, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка. Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое - борщ, рассольник, второе - котлета или натуральное мясо и гарниры. На обед - компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов, - рассказала о меню директор комбината питания Ленинского района Наталья Надежкина.

На Алтае в малокомплектных школах оборудуют пищеблоки

Стоимость одного обеда - 65 рублей 47 копеек.

- Школы города взяли дополнительные обязательства: дети получают полезные сок или компот. Стараемся, чтобы в меню лапша была заменена на гречку, пшенную кашу, - рассказал Яков Новоселов, член Общественной палаты РФ.

В Волгоградской области каждая школа составляет индивидуальное меню, рассчитанное на 10-12 дней. За это время блюда не повторяются, учитываются пожеланий детей и родителей.

Заглянем в одно из меню. На завтрак, например, говядина с овощами, хлеб, яблоко и чай с сахаром. Есть разделение на две возрастные группы: 7-11 лет и 12-18. От них зависит размер порции. При этом некоторые школы готовы пойти дальше, перейти от столовой к кафе.

В Калмыкии - своя специфика в организации питания. Качественное мясо для школ закупается через систему "Меркурий" напрямую у местных фермеров, минуя посредников.

Чтобы организовать в Большой Тихой горячее питание для пятерых учеников, пришлось пробивать скалу и прокладывать 24 километра водопровода

Начальная школа в селе Большая Тихая - самая маленькая малокомплектная школа в Алтайском крае. Здесь всего шестеро учеников, причем пятеро из них учатся в школе, а один - на надомном обучении. Но и здесь ребятишки каждый день получают бесплатное горячее питание. Чтобы его организовать, пришлось тянуть в Большую Тихую водопровод, которого в селе никогда не было. "Пробивали скалу и прокладывали 24 километра водопроводной сети", - отметила замглавы администрации Солонешенского района Галина Захарова.

Во Владивостоке после проверки школьных столовых наказали чиновников

- В конце сентября в школе оборудовали столовую, которой здесь не было, - рассказал "РГ" многодетный отец Виктор Медведев, в одиночку воспитывающий четверых детей.

Он рад, что двое младших сыновей Ромка и Саша приходят домой сытыми. Мальчишки наперебой рассказывают, как каждый день им дают борщ или суп, на второе - каши, котлеты, а еще самое вкусное: кисели, пряники, печенье.

Тем временем

Утверждены новые требования к организации питания в школах

Текст: Ксения Колесникова
Утверждены новые СанПиНы 2.3/2.4.3590-20 к организации общественного питания населения. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Документ затрагивает очень много сфер. Но один из самых важных его разделов посвящен особенностям организации общественного питания детей. То есть питанию в школах, детских садах, детских лагерях и т.д.

Фото: Gettyimages
Зачем школьникам и взрослым нужен экологический диктант

Что попало в перечень продуктов, которые не допускаются для организации питания в школах? Например, под запретом (именно для организованного питания) будут пирожные и торты, макароны по-флотски, грибы, квас, майонез, кофе, жвачка, карамель, блинчики с мясом и творогом, картофельные и кукурузные чипсы. И это далеко не полный список.

При этом в школьном меню обязательно должно быть горячее питание.

- В организованных детских коллективах исключение горячего питания из меню, а также замена его буфетной продукцией не допускаются, - говорится в документе. - Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин).

Меню допускается корректировать с учетом климатогеографических, национальных, конфессиональных и территориальных особенностей. При этом будут использоваться продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. А для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, будут разрабатываться индивидуальные меню.

- В целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий, - говорится в документе.

Что интересно? Выдавать "сухой паек" детям разрешено выдавать только во время поездки или мероприятий длительностью до четырех часов. Свыше четырех часов - должно быть организовано горячее питание.

Фото: Istock
Роспотребнадзор выяснит, насколько здоровое питание в регионах РФ

При этом в школах будет разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической выдачи пищевой продукции). Правда, продаваться там будет только здоровая пища.

- Через аппараты для автоматической выдачи допускаются к реализации: пищевая продукция промышленного изготовления в потребительской (мелкоштучной) упаковке (соки, нектары, стерилизованное молоко, молочная продукция, питьевая негазированная вода, орехи (кроме арахиса), сухофрукты, - говорится в документе. - А также в потребительской упаковке не более 100 грамм: мучные кондитерские изделия, в том числе обогащенные микронутриентами (витаминизированные) со сниженным содержание глютена, лактозы, сахара.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Юг России СФО Новосибирская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия СФО Алтайский край

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
В Молдавии начался второй тур президентских выборов
Что запрещено выбрасывать в контейнер с бытовым мусором
Почему важно помнить о Нюрнбергском процессе