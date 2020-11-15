До 15 ноября Роспотребнадзору поручено провести мониторинг качества школьного питания. С начала этого учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Не дожидаясь результатов ведомственной проверки, корреспонденты "РГ" заглянули в школьные столовые. В Новосибирске с понедельника, 16 ноября, после каникул в школы вернутся ученики с первого по пятый класс. Для них будет организовано бесплатное горячее питание.

С начала этого учебного года горячие завтраки и обеды в начальной школе стали обязательными и бесплатными. Фото: Максим Коротченко

- На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Либо усиленный вариант, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка. Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое - борщ, рассольник, второе - котлета или натуральное мясо и гарниры. На обед - компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов, - рассказала о меню директор комбината питания Ленинского района Наталья Надежкина.

Стоимость одного обеда - 65 рублей 47 копеек.

- Школы города взяли дополнительные обязательства: дети получают полезные сок или компот. Стараемся, чтобы в меню лапша была заменена на гречку, пшенную кашу, - рассказал Яков Новоселов, член Общественной палаты РФ.

В Волгоградской области каждая школа составляет индивидуальное меню, рассчитанное на 10-12 дней. За это время блюда не повторяются, учитываются пожеланий детей и родителей.

Заглянем в одно из меню. На завтрак, например, говядина с овощами, хлеб, яблоко и чай с сахаром. Есть разделение на две возрастные группы: 7-11 лет и 12-18. От них зависит размер порции. При этом некоторые школы готовы пойти дальше, перейти от столовой к кафе.

В Калмыкии - своя специфика в организации питания. Качественное мясо для школ закупается через систему "Меркурий" напрямую у местных фермеров, минуя посредников.

Чтобы организовать в Большой Тихой горячее питание для пятерых учеников, пришлось пробивать скалу и прокладывать 24 километра водопровода

Начальная школа в селе Большая Тихая - самая маленькая малокомплектная школа в Алтайском крае. Здесь всего шестеро учеников, причем пятеро из них учатся в школе, а один - на надомном обучении. Но и здесь ребятишки каждый день получают бесплатное горячее питание. Чтобы его организовать, пришлось тянуть в Большую Тихую водопровод, которого в селе никогда не было. "Пробивали скалу и прокладывали 24 километра водопроводной сети", - отметила замглавы администрации Солонешенского района Галина Захарова.

- В конце сентября в школе оборудовали столовую, которой здесь не было, - рассказал "РГ" многодетный отец Виктор Медведев, в одиночку воспитывающий четверых детей.

Он рад, что двое младших сыновей Ромка и Саша приходят домой сытыми. Мальчишки наперебой рассказывают, как каждый день им дают борщ или суп, на второе - каши, котлеты, а еще самое вкусное: кисели, пряники, печенье.

Тем временем