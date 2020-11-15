Названа возможная причина пожара в ставропольской многоэтажке

Пожар, охвативший две квартиры на первом этаже одноподъездного шестиэтажного дома в Ставрополе, полностью ликвидирован. Предварительно, причиной ЧП мог стать взрыв газового баллона.

По данным ГУ МЧС России по Ставропольскому краю, сообщение о возгорании в доме на улице Пригородная, 235/2 поступило сегодня в дежурную смену в 13.45. На место незамедлительно были отправлены силы спасателей.

- Площадь пожара составила 70 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Из здания эвакуировали около 200 человек. К сожалению, есть пострадавшие - двое мужчин с тяжелыми термическими ожогами были доставлены в центральную районную больницу. Еще одной женщине оказали помощь амбулаторно.

В 14.11 открытое горение было локализовано, в 15.05 огонь удалось полностью ликвидировать. Сейчас на месте работает диагностический комплекс "Струна-П", чтобы выяснить техническое состояние целостности стен и опор здания.