СК назвал возможную причину пожара в ставропольской многоэтажке

В Ставрополе следователи начали доследственную проверку после пожара в шестиэтажном доме, в результате которого пострадали три человека. Предварительно причиной происшествия стало неосторожное обращение одного из жильцов дома с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставропольскому краю.

Сейчас на месте продолжают работать следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства ЧП, в частности, соответствие оказываемых ТСЖ дома услуг требованиям безопасности.

Как ранее писала "РГ" сегодня днем произошел пожар в многоквартирном шестиэтажном доме по улице Пригородная, 235/2. Огонь охватил две квартиры на первом этаже. По данным ГУ МЧС региона площадь пожара составила 70 квадратных метров. Из здания эвакуировали около 200 человек. К сожалению, есть пострадавшие - двое мужчин с термическими ожогами были направлены в центральную районную больницу, еще одной женщине оказали помощь амбулаторно.

После полной ликвидации огня, спасатели ввели в действие диагностический "Струна-П", чтобы выяснить техническое состояние стен и опор здания. Оставшихся на ночь без крыши над головой жильцов временно разместили в школе.

- Сейчас развернут пункт временного размещения в школе № 11, чтобы люди не мерзли, - сообщил на своей официальной странице в соцсети глава Ставрополя Иван Ульянченко. - Также проводим инструментальное обследование на предмет дальнейшей возможности эксплуатации здания, идет работа по восстановлению ресурсоснабжения дома.