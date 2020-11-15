Образовательный центр "Сириус" получит статус федеральной территории - первой в стране. Об этом заявил президент на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

В сентябре "Сириусу" исполнилось пять лет, Владимир Путин назвал его подлинным достоянием России и предложил наделить особым статусом. "Здесь, в Имеретинской долине, будут создаваться продукты, технические, другие решения, которых не существовало прежде, в полном смысле слова должна идти работа над проектами будущего, а значит, потребуются регуляторные правила, правовая и нормативная база для изобретения и внедрения новых технологий. И, конечно, эффективные механизмы управления, которые позволят принимать оперативные решения, реализовать проекты развития "Сириуса" и привлекать к участию в исследованиях вузы, научные центры и компании по всей стране", - сказал он.

"В этой связи считаю правильным впервые здесь, на этой территории, воспользоваться новым положением Конституции РФ и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством", - сказал Путин.

Законопроект уже внесен в Госдуму, и президент попросил кабмин своевременно подготовить правовые акты для функционирования, в том числе в переходный период, федеральной территории "Сириус" и обеспечить экономическую основу ее деятельности. Все решения должны вступать в силу уже с 2021 года.

"Мы всегда рассматривали "Сириус" не как закрытый элитный клуб для избранных. А как открытую национальную платформу работы с талантами, где сосредоточены лучшие технологии и компетенции, направленные на раскрытие способностей человека", - подчеркнул Путин. И такие практики широко тиражируются, меняют систему работы с молодежью по всей России.

Статус федеральной территории предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации с президентом и правительством

Планы развития "Сириуса" - про весь XXI век, сказал президент. "Здесь уже начинают работу университет, научные лаборатории и передовой инновационный центр, где будут вестись исследования, создаваться практические разработки по направлениям, которые определяют развитие всей цивилизации", - заметил он. Решение таких задач сделает "Сириус" центром притяжения для всех, кто готов стать первопроходцем, обеспечить технологический прорыв.

"Сириус" стал городом, где воспитывается наша будущая научная, творческая, спортивная элита, заявила руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева и поблагодарила президента за решение создать здесь первую федеральную территорию. Это сделано в прямом смысле с участием и в интересах всех регионов, сказала она.

Продвижением и поддержкой технологических проектов молодых ученых, студентов и новых российских компаний с прошлого года занимается инновационный центр. Фактически он - основа экономического развития федеральной территории, потому что во многом налоговые поступления резидентов станут источниками ее доходной части. "Правовой статус позволит нам привлекать партнеров, которые будут здесь вместе с нами внедрять передовые российские разработки и в городское управление, и в экологический, транспортный контроль, оказание медицинских услуг, развивать вместе с нами образование, спорт, культуру", - пояснила глава фонда.

Интенсивную научную и спортивную жизнь дополнит Парк искусств - в центре федеральной территории до конца 2022 года будет построен уникальный концертный зал. "Мы сейчас обсуждаем с инвесторами дополнительный квартал, где могут разместиться творческие, музейные пространства, архитектурные бюро, мастерские", - рассказала Шмелева. "Проект "Сириус", федеральная территория, которая создана вокруг него, станет самой современной территорией в мире - живой, умной, безопасной, спортивной, экологичной и благоустроенной, развиваясь на благо России и каждого ее жителя", - заключила глава фонда.