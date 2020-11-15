В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью

В России выпустили пробную партию антивирусных масок с серебром. И наладили производство многоразовых масок с биоактивными наночастицами меди. Также врачи подробно рассказали, как правильно пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Оказывается, что многие носят их не той стороной.

Медь против вируса

На Урале ученые-разработчики, резиденты технопарка высоких технологий Свердловской области, наладили выпуск многоразовых масок с биоактивными наночастицами меди.

Как рассказал директор компании-производителя масок Кирилл Чижов, наночастицы они получают из медных отходов, потом ими пропитывают волокна ткани. Общеизвестно, что медь обладает мощными антибактериальным свойством. Причем, это свойство сохраняется у масок с частицами меди и после многократных, не менее 50 раз, стирок. Стоит такая маска 500 рублей.

- Медь обладает способностью не поддерживать жизнедеятельность не только бактерий, но и вирусов, и грибков, - отмечает доцент кафедры фармации и химии Уральского государственного медицинского университета (УГМК) Татьяна Шерстобитова. - В виде наночастиц она достаточно долго держится на ткани и способна обеспечить долговременную защиту от патогенных организмов. И безусловно усиливает защиту от инфекции.

При контакте с медной поверхностью некоторые штаммы вирусов теряют свою активность на 99 процентов, добавляет заведующий кафедрой технического университета УГМК Андрей Лебедь.

Но пробиться на широкий рынок оказалось не так просто. Одна крупная торговая сеть запросила за место на полке миллион рублей, а деньги за реализацию масок пообещали отдать через 90 дней. Сейчас ребята ведут переговоры с одним местным, не таким амбициозным, ретейлером. Но результата пока нет.

Вход в аптечные сети помогло бы дать заключение Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", что маски могут эффективно применяться против коронавируса. Но для прохождения лабораторной экспертизы нужно полтора миллиона рублей. Для небольшой, только встающей на ноги, компании - это значительная сумма.

Между тем, одна крупная шведская компания уже предложила разработчикам масок перебраться со всем научным багажом к ним. Шведы пообещали и довольно выгодные условия работы.

Покрыли серебром

Слева - маска с коллоидным серебром, справа - обычная медицинская. Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В Новосибирске и Санкт-Петербурге российская группа компаний оснастила две производственные линии оборудованием, позволяющим наносить коллоидное серебро (мелкодисперсные частицы, растворенные в особой жидкой среде), на нетканый материал мельтблаун. Именно он является основным фильтрационным слоем медицинских масок. Если "усилить" мельтблаун серебром, то маска, как утверждают производители, становится более эффективной защитой от вирусов и бактерий. Звучит актуально. Но что стоит за этими заявлениями?

Такие маски будут выпускать в двух вариантах - обычная трехслойная, цена которой - 40 рублей за штуку, а также более "продвинутая", пятислойная маска респираторного типа Kn-95 за 90 рублей. Носить их можно неделю.

В широкое производство маски с серебряным покрытием будут запущены в декабре, к тому моменту в компании, как рассказала "РГ" ее представитель Оксана Астапова, планируют получить сертификат на выпуск продукции медицинского назначения. Это позволит продавать маски в аптеках, использовать в больницах. Но пока новинка должным образом не оформлена. Еще один нюанс - отсутствие какого-либо патента на технологию: нужные документы ушли в ответственные для получения международного патента инстанции, но на его оформление может уйти около года.

Так что насчет высокой эффективности масок против вирусов и бактерий пока остается верить на слово. Впрочем, основания для таких утверждений тоже есть. Ученые из новосибирского Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН изучают антибактериальные и противовирусные свойства наносеребра уже много лет. А в феврале этого года представили свою технологию обработки мельтблауна ионами серебра, чему предшествовала серьезная научная работа.

Ученые уверяют, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий - стафилококке и E. Coli. Более того, при контакте с наносеребром на мельтблауне вирус погибал, а при длительном контакте с бактериями эффективность фильтра даже увеличивалась.

Ученые, а вслед за ним и производители масок с серебром, заявляют, что их можно носить, не снимая до десяти часов. За ночь фильтр сам очистит себя от микробов - утром можно снова использовать ту же маску. И так целую неделю. Правда на коронавирусе "серебряную" маску еще не испытывали.

Маска с той стороны

Томские медики объяснили, как правильно пользоваться одноразовыми медицинскими масками. Оказалось, что многие россияне не знают какой стороной к лицу необходимо их надевать. Одноразовая маска состоит из нескольких слоев. Ее светлая сторона выполнена из мягкого гипоаллергенного материала, поглощающего влагу от выдыхаемого воздуха и пот. А цветная сторона (голубая, зеленая или розовая) состоит из антибактериального и влагоотталкивающего слоя из синтетического материала.

- Расположите маску перед лицом, таким образом, чтобы светлая сторона была повернута к лицу, а цветная - наружу, - сообщает Департамент здравоохранения Томской области. - Убедитесь, что носовой фиксатор из гнущейся проволоки расположен сверху.

Медики напоминают: прежде, чем надевать маску, необходимо тщательно вымыть руки или обработайте их антисептиками.

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