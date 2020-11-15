Россияне решили не ждать новогодних скидок на автомобили

В условиях сохраняющегося дефицита на авторынке и продолжающегося ослабления рубля покупатели могут остаться без традиционных скидок на машины уходящего года. Не предвещают предновогодних распродаж и ужесточающиеся карантинные ограничения.

Подвезли автомобилей

Российский авторынок продолжает восстанавливаться после возникшего летом дефицита машин. И хотя проблема с доступностью автомобилей все еще остается актуальной для большинства импортных брендов, локальные производители в основном сумели обеспечить дилеров новыми поставками. А местные автозаводы, как известно, на российском рынке правят бал, ведь на их продукцию приходится порядка 90% всех продаж.

Так, по итогам октября в нашей стране было реализовано 154,2 тыс. новых машин - на 7% больше, чем годом ранее. Таким образом, октябрьский рост стал наибольшим для российского авторынка в этом году, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Это, в свою очередь, помогло несколько компенсировать провал продаж в карантинный период. Результат десяти месяцев 2020-го составил 1 млн 189 тыс. автомобилей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года означает 12% со знаком "минус".

По мнению генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, основными причинами роста продаж в октябре стали нестабильность курса валют и отложенный спрос после дефицита автомобилей в августе-сентябре. Также спрос на новые авто стимулирует ожидание ежегодного повышения автопроизводителями цен в январе, поэтому россияне стремятся приобрести машины по существующей цене.

"В октябре рост продаж связан с тем, что в августе возобновили работу автомобильные заводы, в сентябре наполнялись склады дилеров, а в октябре эти машины, соответственно, продавались. Рост продаж объясняется не ростом спроса, а улучшением ситуации с доступностью машин и ростом выдач законтрактованных ранее автомобилей. Фактический же спрос оставался на уровне сентября", - рассказал генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин.

Непоказательные выступления

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Действительно, наилучшие результаты продаж в октябре смогли показать те автопроизводители, которые смогли быстрее других наладить поставки дилерам. Так, АвтоВАЗ увеличил продажи на 22% до 37 тыс. автомобилей, что стало для завода лучшим результатом с октября 2014 года.

Впрочем, свой вклад в это достижение внес дополнительный заказ по программе опережающих госзакупок, в рамках которого российский автогигант до конца года поставит 16 тыс. машин. Кроме того, с недавних пор в статистике продаж Lada учитывается внедорожник Niva, и это дает дополнительную прибавку в сравнительной графе к прошлому году. Наибольший же рост спроса в октябре показала флагманская Lada Vesta - на 43%, что на самом АвтоВАЗе связывают с выходом на рынок седана и универсала Vesta Cross в новой специальной серии Black.

Между тем, Kia и вовсе установила абсолютный рекорд продаж на российском рынке, хотя он находится далеко не в лучшей форме по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее, дилеры Kia смогли реализовать 21,2 тыс. автомобилей (+5%). Стоит отметить, что в октябре стартовали продажи обновленного седана Kia Rio, и скоро за ним последует кросс-хэтчбек Rio X, который недавно также встал на конвейер. Кроме того, прошлый месяц отмечен для Kia успехом нового седана бизнес-класса Kia K5 - реализация более 2 тыс. автомобилей этой модели обеспечила корейской марке лучший результат в сегменте D с начала года.

Стоит также отметить, что после многих месяцев падения продажи Nissan в октябре подскочили более чем в 2 раза до 5,9 тыс. машин. Локомотивами спроса стали кроссоверы X-Trail и Qashqai, которые, кстати, недавно получили новые опции. По мнению Дениса Петрунина, октябрьский рывок Nissan объяснятся наличием автомобилей на складах и невысокой базой прошлого года.

А как же скидки?

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

В отличие от многих зарубежных авторынков, в России предложение по-прежнему не поспевает за спросом. Это объясняется продолжающейся волатильностью рубля, которое подталкивает потребителей к покупке машин до очередного повышения цен.

Однако в условиях повышенного спроса некоторые производители уже начали переписывать прайс-листы, не дожидаясь нового года, когда традиционно производится индексация цен по итогам годовой инфляции. Впрочем, январского удорожания автомобилей в любом случае избежать не получится.

"До конца года, в ноябре-декабре, автомобили могут подорожать на 2-3%. А с 1 января будет традиционная индексация цен. У производителей есть недополученная прибыль и даже убытки, которые им надо компенсировать. При этом автомобили российской сборки дорожают медленнее импортных, поскольку они меньше зависят от динамики курсов валют", - констатирует Денис Петрунин.

А вот вопрос по предновогодним распродажам на авторынке остается открытым, ведь в этом году избытка машин уходящего модельного года на дилерских складах быть не должно. Как выяснили аналитики "Авилона", выгода ждет, в частности, покупателей массовых автомобилей Hyundai. В премиум-сегменте машины со скидкой можно будет оформить у Mercedes-Benz, Audi и BMW. Однако в большинстве случаев снижение стоимости распространяется на ограниченное количество моделей. На автомобили, которые и без того в шоу-румах не застаиваются, дилеры могут вовсе не давать скидок.

По мнению Дениса Мигаля, если очередная волна карантинных ограничений не внесет свои коррективы, то продажи автомобилей к концу года могут увеличиться на 9-15% по сравнению с октябрем благодаря программам господдержки, спецпредложениям производителей и предновогодним скидкам дилеров.

"Традиционно ноябрь и декабрь - месяцы высоких продаж для автодилеров, и компании стремятся показать хорошие результаты по итогам года. В этом году на продажи в ноябре и декабре будет оказывать давление ограниченная доступность автомобилей. Спрос в эти месяцы будет высоким, поскольку для многих покупателей важно успеть купить автомобиль по ценам текущего года", - говорит руководитель направления PR компании "Рольф" Павел Носов.