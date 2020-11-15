С 1 января 2021 года вырастут минимальные розничные цены на водку, коньяк, бренди и шампанское. Такой приказ утвердил на днях минфин.

Минимальная цена на водку увеличится на 13 руб., до 243 руб. за пол-литра. Самая дешевая бутылка 0,5 л коньяка вырастет в цене также на 13 руб., до 446 руб., а бутылка бренди - на 9 руб., до 324 руб. Игристое вино подорожает на 5 рублей - до 169 руб. за 0,75 литра.

Минимальные цены на алкоголь Минфин устанавливает регулярно с 2009 года. Таким образом ведомство борется с контрафактом на рынке. Эти цены индексируются на уровень инфляции и еще учитывают подорожание алкоголя под влиянием повышения акцизов. Ставки акцизов на алкоголь с содержанием спирта свыше 9% со следующего года повысятся с 544 до 566 рублей за литр. Ставки акцизов будут увеличиваться поэтапно и для другого алкоголя.

243 рубля будет стоить самая дешевая бутылка водки со следующего года. На 13 рублей больше, чем сейчас

Для производителей российских вин предусмотрены налоговые вычеты - ставки акцизов им предполагается вернуть. Поэтому на стоимости их продукции повышение ставок акцизов сказаться не должно.

По итогам проверок в прошлом году Росалкогольрегулирование признало около 40% алкоголя контрафактным. Но эксперты утверждают, что доля контрафакта на российском рынке достигает 60-70%.