Сборная России уступила Турции в Лиге наций

Сборная России провела второй из трех гостевых матчей, запланированных на ноябрь. В воскресенье в Стамбуле в рамках Лиги наций команда под руководством Станислава Черчесова уступила турецкой команде со счетом 2:3.

Напомним, в первой встрече с турками месяц назад в Москве россияне довольствовались лишь ничьей - 1:1. И за результат ответного матча в турецкой столице присутствовала определенная тревога. Недавняя игра в Кишиневе против молдаван (0:0), в которой подопечные Черчесова не сумели распечатать ворота команды, занимающей 175-е место в рейтинге ФИФА, эти опасения как минимум не развеяла.

Впрочем, кишиневский матч носил товарищеский статус, и за сборную России в нем дебютировали сразу три человека. К слову, ни одного из них в стартовом составе на игру не оказалось. Кроме того, из-за сомнительных тестов на коронавирус в Молдавию со сборной не полетели сразу три футболиста: Александр Ерохин, Даниил Лесовой и Антон Заболотный. К счастью, повторные анализы показали, что все трое здоровы, и в Стамбуле игроки присоединились к сборной. А Черчесов даже допустил, что один из них выйдет на поле против Турции с первых минут.

Можно было предположить, что речь идет о Ерохине, набравшем в "Зените" отличную форму, но Станислав Саламович снова сумел всех удивить, поставив в "старт" Антона Заболотного из "Сочи". И это при живом спартаковце Александре Соболеве, который неплохо вышел на замену в Кишиневе да и вообще считался основным кандидатом на замену отсутствующему Артему Дзюбе.

Еще одной неожиданностью стала тактическая схема, выбранная рулевым сборной России. Матч с турками наши начали с пятью защитниками, причем место на краю справа занял не Роман Зобнин, играющий на этой позиции в "Спартаке", а зенитовец Далер Кузяев.

Сборная России не может выиграть уже в пяти матчах кряду

Обычно такая насыщенная оборонительная линия говорит о намерении действовать вторым номером, но матч начался с атак именно гостей. В первые 10 минут наши создали больше, чем за весь матч с Молдавией, а на 11-й открыли счет. Россияне здорово поборолись в прессинге, Кузяев ворвался в штрафную и отпасовал на Дениса Черышева, который пробил без шансов для вратаря - 1:0.

Лучший дебют для россиян трудно было представить, но все изменилось в какие-то мгновения. На 24-й минуте Магомед Оздоев необдуманно отпасовал через себя назад, и Андрей Семенов в борьбе с турецким игроком нарушил правила. Арбитр встречи Шимон Марциняк посчитал, что это был фол последней надежды и показал россиянину красную карточку.

Численное преимущество хозяева реализовали через минуту. Подачу с левого фланга замкнул Кенан Караман. Пока наши выбирались из нокдауна, сборная Турции забила еще: на 32-й минуте отличился Дженгиз Ундер - 2:1.

Поведя в счете, турки немного сбавили темп, а россияне, наоборот, пришли в себя. И концовку первого тайма провели на чужой половине поля. Более того, на старте второй половины встречи верный момент упустил Оздоев, не сумев в ближнем бою переиграть Мерта Гюнока. И снова все испортила ошибка. На этот раз судейская. Кузяев чисто прервал проход Туфана, но рефери усмотрел фол и указал на "точку". Здесь бы очень кстати пришлась подсказка ВАР, но видеоассистенты на Лиге наций не работают. И ничто не помешало Тосуну реализовать пенальти - 3:1.

Один мяч россияне отыграли практически сразу усилиями Вячеслава Караваева - 2:3. Увы, вырвать ничью не получилось. Таким образом, безвыигрышная серия россиян достигла уже пяти матчей.

Что касается раскладов в группе 3 дивизиона "В", где выступают обе команды, благодаря этой победе турки почти догнали сборную России в турнирной таблице. Кроме того, обогнать наших могли и венгры, которые встречались с сербами.

Именно со сборной Сербии команда Черчесова проведет свой последний матч в этом розыгрыше Лиги наций. Встреча состоится в Белграде 18 ноября.

Тем временем

Стали известны последние четыре участника финальной стадии чемпионата Европы-2020, который пройдет грядущим летом. Ими стали победители стыковых матчей Лиги наций - Северная Македония, Венгрия, Словакия и Шотландия. Таким образом, в группе "А" сыграют: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария; в группе "В": Дания, Финляндия, Бельгия, Россия; в группе "С": Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония; в группе "D": Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия; в группе "Е": Испания, Швеция, Польша, Словакия; в группе "F": Венгрия, Португалия, Франция, Германия.