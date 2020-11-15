Сто лет назад произошел трагический исход Русской армии из Крыма

В эти дни "случился юбилей", о котором мало кто знает. А именно: исполняется 100 лет окончания "горячей фазы" Гражданской войны в России. Век назад Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА) завершила Чонгарско-Перекопскую операцию по "освобождению" / "захвату" Крыма.

Последним городом, в который они вошли, была Ялта. Событие это много раз описано (не только "Бег"!), показано в кино, воспето в песнях "красных" и "белых", то есть знаковый его смысл все чувствовали - Белая Россия отрывалась от Красной России, от Русской Истории, а История эта получала еще один рубец, шрам, обрыв…

Вместе с тем дата, понятно, условная. Как не было официального "объявления" Гражданской (штурм Зимнего? Бои 1917-го в Гатчине? Разгон Учредительного собрания, которое ничего не учредило? Непонятая дата 22 февраля 1918?), так не было и завершения. После Крыма - Дальний Восток ("И на Тихом океане свой закончили поход"), Кронштадтский мятеж, "антоновщина", а в Ср. Азии война с басмачами до 1930-х… Не было и сплошной линии фронта и постоянных противников ("Зеленая масса" перетекала все время от белых к красным и наоборот). Да, "чего ни хватишься - ничего нет". Ну, как "ничего" нет? Вот это и есть Гражданская война.

И есть законный повод о ней вспомнить.

Гражданская война в цифрах выглядит так.

РККА. В 1918-м - 800 000 чел., в конце 1919-го - 3 000 000, осенью 1920-го - 5 500 000 (с 1921-го пошла демобилизация, численность быстро сократилась в 10 раз). Кстати, Южный фронт Фрунзе, который брал Крым - 187 000 чел. Потери в Крымской операции (убиты, ранены, пропали без вести) - 10 000.

Белая армия (т.е. все армии Юга, Сибири, Севера) - 683 000 чел. в июне 1919-го. Армия Врангеля, защищавшая Крым, - от 41 до 35 000 по разным подсчетам. Потери - 2000 чел. и 20 000 попали в плен. Часть была уничтожена. Вообще цифры Красного террора в Крыму оцениваются от 56 000 до 120 000 чел. (в основном гражданское население, бежавшее от большевиков со всей России).

Для сравнения: русская армия на 1917 г. - ок. 7 млн чел. (больше половины - в тылу, "запасные полки"), в том числе 137 000 офицеров. Примерно 30% ушло в РККА, 40% - в Белую, еще ок. трети в Гражданской не участвовали. Точнее посчитана армейская элита. 639 выпускников Николаевской академии Генштаба служили у красных, 750 - у белых.

Типичная история русской интеллигенции - есть слова, мечты, даже самопожертвование, но нет Практической Воли и дисциплины

Общие безвозвратные потери в Гражданской оценивают в 10-13 млн (в 1 МВ - 2,2 млн). Из них: 2,5 млн - военные потери, ок. 2 млн - эмигрировали, ок. 2 млн - жертвы террора (примерно в 1 200 000 оценивают красный террор, хотя, с другой стороны, по приговорам ВЧК и ревтрибуналов было расстреляно от 50 000 до 140 000 чел., в основном, кстати, за уголовные преступления; 300 000 - белый террор, ок. 500 000 - "зеленый террор", в значительной части - еврейские погромы на Украине). Но основные жертвы - порядка половины - это тиф, косивший страшней любых пулеметов (почему-то про "испанку" я читал реже). Это не считая голода в Поволжье 1921-1922, когда погибло ок. 5 млн чел.

Цифры многое объясняют.

Почему красные победили? Потому что численность РККА в 4-5 раз превосходила белых на решающих фронтах: ведь население Центральной России было в 5-6 раз больше, чем на юге и Сибири - Урале. Странно, как белые вообще могли долго держаться? Возможно потому, что у них в воинских частях была какая-то дисциплина… Плюс "все-таки помощь" союзников (интервентов): в 1918-1919 гг. страны Антанты и Япония отправили в Россию больше 100 000 военных, которые, впрочем, сами воевали мало. Большее значение имела техника, обмундирование, деньги.

Но как удерживалась Советская власть в Центральной России? Крестьяне (85-90% населения) отторгали большевиков с их продразверсткой. Белых они тоже не терпели, популярным лозунгом было: "Советы без коммунистов" (реализован в 1990-1991 гг.). Как же удержать в повиновении народ, заставить его воевать за ненавистных большевиков? Насилие? Разумеется, но во-первых, где взять столько "насильников", как их организовать - ведь Государство-то в 1917-1918 гг. уничтожили! А во-вторых, одним насилием разбуженную, вдохнувшую анархии и вооруженную (!) массу тоже не подчинишь.

"Секрет" большевиков известен: фанатическая Вера + жесткая организация. Обычная история религиозных орденов - просто в огромном, небывалом масштабе. Конечно, не все 300 000 членов Партии (1919 г.) относились к "Ленинской Гвардии", чувствовали себя "самураями" (Троцкий), "меченосцами" (Сталин), были "корчагиными", которые совершали свой Крестный Ход, босые-по-шпалам - к Сияющему Городу на Холме. Но критическая масса, достаточная для цепной реакции Горящей Веры - была.

Мессианские Идеи, которыми весь XIX век бредила русская славянофильская интеллигенция, в огне 1 МВ и Революции мутировали в Новую Веру. Конечно, исключительная роль в этом принадлежала Пророку-Ленину, Утописту-Цинику-Организатору. Он стал "Хозяином Дискурса" для России - а другого дискурса в стране не было!

"Секрет" большевиков известен: фанатическая Вера + жесткая организация

Белые кое-как умели воевать, вот только не могли объяснить - за что? Популярные среди крестьян народники-эсеры тоже не могли толком "задать дискурс", но что еще важнее - у них не было сил, организации. Типичная история русской интеллигенции - есть слова, мечты, даже самопожертвование, но нет Практической Воли и дисциплины… Разрыв белых с эсерами погубил тех и других.

У красных было все: Идея + Организация + Беспощадность. Они превратили войну империалистическую в войну гражданскую, а войну гражданскую - в войну Религиозную. И они победили. Но психология и энергетика войны в них осталась.