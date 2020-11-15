Топ-10 самых экономичных машин российского рынка

Затраты именно на бензин и солярку составляют львиную долю годовых расходов на содержание автомобиля, а потому практически все автопроизводители мира, за исключением разве что люксовых брендов, стараются снижать аппетиты своих моделей. Да и бум на электромобили в мире во многом связан с желанием стран-импортеров топлива избавиться от углеродной зависимости. В России расход топлива - также один из важнейших параметров при выборе машины. Но вот что удивительно: самые экономичные машины - отнюдь не самые бюджетные. Смотрим, кто потребляет топлива меньше всего.

Сразу стоит сделать поправку, что составленный рейтинг опирается исключительно на официальные данные комбинированного расхода топлива от самих автопроизводителей, которые получены, считай, в лабораторных условиях при специальных испытательных циклах. В реальности, тем более, в российской, указанные цифры порой можно смело умножать на два, но, как ни крути, соотношения это все равно особо не изменит: самые экономичные автомобили "на бумаге" с максимальной вероятностью в реальной жизни будут потреблять меньше топлива, чем те машины, которые в этот список не попали.

10. BMW X2

Фото: Пресс-служба BMW.

Средний расход на 100 км: 5,3 литра

Двигатель: дизельный 2.0 с турбонаддувом (150 л.с.)

Минимальная стоимость: от 2 910 000 рублей

Открывает наш хит-парад городской компакт-кроссовер от BMW. После того, как Россию покинул хэтчбек BMW 1-series, а также купе 2-series, которые можно было заказать с базовым 1.5-литровым трехцилиндровым бензиновым мотором, именно дизельный X2 стал самым экономичным BMW, причем настолько, что смог попасть в список вообще самых экономичных машин в классе.

А все потому, что X2 - один из немногих компакт-кроссоверов российского рынка, который все еще можно заказать с двигателем на тяжелом топливе. Например, "земляки" из Mercedes и Audi подобные модификации из линейки убрали.

9. Nissan X-Trail

Средний расход на 100 км: 5,3 литра

Двигатель: дизельный 1.6 с турбонаддувом (130 л.с.)

Минимальная стоимость: от 2 135 000 рублей

Один из немногих, если ни сказать единственный японский кроссовер масс-сегмента, который поставляется в Россию с дизельным двигателем.

Несмотря на скромный объем в 1.6 литра, мотор выдает очень приличные 320 Нм момента, что вместе с удачной механической коробкой передач позволяет крупному полноприводному "Ниссану" сохранять приличную динамику и очень высокую экономичность. Одна беда: эта же самая "механика" при цене машины за два миллиона отпугивает покупателей, поскольку выбрать дизель с автоматом для X-Trail невозможно.

8. Mini Cooper

Фото: Пресс-служба Mini.

Средний расход на 100 км: 5,2 литра

Двигатель: бензиновый 1.5 с турбонаддувом (136 л.с.)

Минимальная стоимость: от 2 189 000 рублей

Стильный и гламурный ретрохэтч пользуется может и не очень большим, зато устойчивым спросом. Само собой, большей части покупательниц как правило не принципиально, какой двигатель находится под капотом, ибо даже самый маленький трехцилиндровый агрегат наделяет маленькую машинку хорошей динамикой.

При всем при этом технологичный бензиновый двигатель очень экономичен - 5,2 литра в смешанном цикле при выборе версии с механической коробкой, что позволяет смело ставить машину в рейтинг.

7. Mercedes-Benz A-Class

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Средний расход на 100 км: 5,2 литра

Двигатель: бензиновый 1.3 с турбонаддувом (150 л.с.)

Минимальная стоимость: от 2 390 000 рублей

Продолжает хит-парад еще одна премиальная модель - младшая в линейке Mercedes-Benz: новый A-Class, который с недавнего времени представлен в двух кузовах - традиционном "хетчбэк" и новом "седан".

Обе версии в базовой комплектации оснащаются бензиновым турбодвигателем 1.3, который был разработан немцами совместно с французами из Renault. Устанавливается этот мотор, например, и на кроссоверы Arkana и Kaptur. Правда, на Mercedes-Benz в паре с агрегатом работает скорострельный робот DCT, да и сам компактный A-Сlass легче и аэродинамичнее, а потому и расход у машин разный.

6. Peugeot 408

Фото: Пресс-служба Peugeot.

Средний расход на 100 км: 4,9 литра

Двигатель: дизельный 1.6 с турбонаддувом (114 л.с.)

Минимальная стоимость: от 1 278 000 рублей

Первый условно народный автомобиль, который потребляет топливо в минимальном количестве. Все потому, что под капотом 408-го трудится один из самых выдающихся дизельных агрегатов - французский мотор PSA 1.6 HDi.

При хорошем старании и аккуратном вождении его на самом деле реально уложить в 5 литров на 100 км. Единственный нюанс: находится этот инженерный шедевр в морально устаревшей модели, да к тому же идет в паре исключительно с механической коробкой передач, что при цене 1,3 миллиона ставит крест на коммерческих перспективах данной модификации.

5. Audi A3 Sedan

Фото: Пресс-служба Audi.

Средний расход на 100 км: 4,8 литра

Двигатель: бензиновый 1.4 с турбонаддувом (150 л.с.)

Минимальная стоимость: от 1 970 000 рублей

Опять же, после ухода из России самой младшей модели Audi A1, третья серия стала самой легкой и компактной машиной бренда "Четырех колец", получившей известную своей эффективностью агрегатную пару в виде двигателя 1.4TSI и робота DSG.

Принципиальной разницы между хетчбэком и седаном в расходе нет, но на каплю экономичнее именно "четырехдверка". Кстати, эта же силовая установка ставится на весь модельный ряд марок Volkswagen и Skoda, но столь же низкого расхода они не показывают: лучший результат у новой Octavia - ровно на 1 литр больше.

4. Peugeot 3008

Средний расход на 100 км: 4,8 литра

Двигатель: дизельный 2.0 с турбонаддувом (150 л.с.)

Минимальная стоимость: от 2 189 000 рублей

И снова премиальных рекордсменов разбавляет Peugeot. В шаге от подиума останавливается экстравагантный кроссвэн 3008 с 2.0-литровым дизельным двигателем, заявляющий средний расход 4.8 литра на 100 км.

Хотя это столько же, сколько потребляет бензиновый Audi A3 Sedan, ставим "француза" на строчку выше из-за куда больших габаритов и массы, а также лучшей экономичности в условиях города - 5,5 литра солярки против 5,9 литров бензина у A3. Кстати, на сегодняшний день, если не считать коммерческую технику, именно Peugeot 3008 возглавляет рейтинг продаж марки в России.

3. Jaguar XE

Фото: Пресс-служба Jaguar.

Средний расход на 100 км: 4,8 литра

Двигатель: дизельный 2.0 с турбонаддувом (204 л.с.)

Минимальная стоимость: от 3 500 000 рублей

Бронзовая награда и еще более эффективные показатели у одного из самых продвинутых силовых агрегатов современности - дизельного 2.0-литрового мотора Ingenium от JLR.

Под капотом седана Jaguar XE он потребляет всего 4,8 литра на 100 км при учете, что выдает 204 лошадиные силы и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7,3 секунды.

Кстати, такие характеристики выдает уже обновленная в 2020 году и форсированная модификация. Если бы Jaguar XE остался в дорестайлинговом виде с двигателем на 180 л.с., он бы возглавил этот рейтинг с показателем экономичности 4,2 литра солярки на 100 км.

2. Kia Picanto

Фото: Пресс-служба Kia.

Средний расход на 100 км: 4,4 литра

Двигатель: бензиновый 1.0 (67 л.с.)

Минимальная стоимость: от 754 900 рублей

Серебряная медаль достается одному из немногих представителей класса "А", который до сих пор продается в России. Само собой, корейский автомобильчик оснащается маленькими моторами на 67 или 84 "лошадки", что с учетом веса около 800 кг, позволяют Kia вполне бодро передвигаться в потоке при максимальной экономичности. Даже с автоматом Picanto потребляет в среднем около 5,4 литра на 100 км, ну а с 1.0-литровым агрегатом и "механикой" по заявлению производителя можно уложиться и вовсе в 4,4 литра на "сотню".

1. Citroen C3 Aircross

Средний расход на 100 км: 4,3 литра

Двигатель: дизельный 1.6 с турбонаддувом (92 л.с.)

Минимальная стоимость: от 1 605 000 рублей

Первое место и звание самого экономичного автомобиля российского рынка у "француза" C3 Aircross все с тем же 1.6-литровым дизелем HDi. Под капотом нетривиального и легкого компакт-кроссовера Citroen с механической коробкой передач по данным производителя мотор потребляет жалкие 4,3 литра на 100 км в комбинированном цикле.

Кстати, надо сказать, что и при выборе бензинового агрегата 1.2 расход большим не будет - 5,1 литра. Правда, опять же, в коммерческом плане многое упирается в то, что подобные показатели достигаются исключительно при выборе безальтернативной "механики".