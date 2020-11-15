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15.11.2020 16:44
Рубрика: В мире

В Азии подписано беспрецедентное экономическое соглашение

Текст: Константин Волков
На онлайн-саммите 15 стран Азиатско-Тихоокеанского партнерства под председательством Вьетнама в воскресенье было подписано уникальное соглашение о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве (RCEP), которое может в перспективе повлиять на всю мировую экономику.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Наконец-то, после восьми лет переговоров, сформирован блок стран, договорившихся о свободной торговле между собой. И что интересно - в соглашении участвует Китай, но нет США.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Всего членами RCEP стали десять стран Юго-Восточной Азии, входящие в ASEAN плюс Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. Сделка создаст крупнейшую в Азии зону свободной торговли, охватывающую 30 процентов мирового ВВП и одну треть населения Земли.

В течение 20 лет между участниками RCEP должно быть отменено 90 процентов тарифов во взаимной торговле, а также установлены общие правила торговли, интеллектуальной собственности и электронной коммерции. При этом, вероятно, первые шаги по реализации соглашения произойдут уже в ближайшем будущем, потому что новый документ рассматривается в качестве инструмента для выхода из кризиса, вызванного пандемией. Как заявил премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук, "скоро RCEP будет ратифицирован подписавшими его странами и вступит в силу, что будет способствовать восстановлению экономики после пандемии коронавируса". А премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лунг отметил, что RCEP поможет поддержать цепочки поставок и свободную торговлю.

При этом Индия, которую полтора года уговаривали присоединиться к RCEP, решила остаться пока что вне соглашения, опасаясь массового прихода на свой внутренний рынок китайской продукции, а также - сельскохозяйственных и молочных продуктов из Австралии и Новой Зеландии. Все подписанты при этом отметили, что отказ Индии стал "тяжелым ударом", потому что если бы Нью-Дели одобрил вступление в договор, то RCEP оказался бы вообще беспрецедентным по масштабу шагом. При этом для Индии оставлена возможность в любой момент присоединиться к договору. Для всех остальных государств в течение неопределенного времени вход в RCEP окажется закрыт.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Новое соглашение сравнивают, разумеется, со Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транс-Тихоокеанском партнерстве (CPTPP), заключенное в 2017 году и предусматривающее взаимное снижение торговых пошлин на 99 процентов, а также регулирующие экологические стандарты и условия труда. После того, как президент США Дональд Трамп решил выйти из него, заявив, что Америке не нужны партнеры, чтобы снова стать великой, лидером CPTPP оказалась Япония, которая объединила 11 стран, включая Канаду, Мексику, Перу и Чили. Что касается Китая, то он изначально в данном проекте не участвовал. Пока что рано сравнивать, какое из соглашений, RCEP или CPTPP окажется более успешным, но нельзя исключать, что в будущем они сольются в одно.

Мнение

Руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО Александр Ломанов:

- Заключение RCEP - большой успех. В перспективе это соглашение сильно изменит расстановку сил в экономике Азии и во всем мире. И тут надо отметить успех Китая, ведь RCEP - первое многостороннее экономическое соглашение такого масштаба, в котором он участвует, раньше Пекин предпочитал заключать двусторонние соглашения с отдельными странами. В данном же случае КНР не стала идти по пути США и ставить только на собственные силы, как это сделал Трамп, отказавшись от CPTPP. Пекин избрал другой путь - сотрудничества со всеми участниками, несмотря на ряд расхождений во взглядах с Японией или Австралией. RCEP учитывает интересы всех участников и не требует жертв во имя политики. В том числе поэтому оно в перспективе может оказать очень значительное влияние на экономику всего мира.

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