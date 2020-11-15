В мире выявили рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили о выявленных 657 тысячах 312 случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии. Информация опубликована на сайте организации.

"Лидеры по числу заболевших - Европа, где за сутки зарегистрировано свыше 285 тысяч случаев, а также Северная и Южная Америка - более 269 тысяч случаев. Всего в мире выявлено более 53 миллионов заражений коронавирусом, свыше 1,3 миллиона человек скончались", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

По словам специалистов ВОЗ, справиться с эмоциями и стрессом в период пандемии коронавируса поможет соблюдение распорядка дня. На первый план сейчас должна выйти забота не только о своем физическом, но и психическом здоровье. Поэтому важно придерживаться режима: вставать и ложиться спать в одно и то же время, регулярно принимать пищу и следить, чтобы рацион был здоровым и сбалансированным. Необходимо также регулярно заниматься спортом, выделять время на работу и отдых, а также на хобби, напомнили эксперты.