В Молдавии завершился второй тур президентских выборов. На момент подписания номера данные экзитполов были еще неизвестны.

За кресло главы государства боролись президент Игорь Додон и экс-премьер, лидер проевропейской партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Согласно опросу, проведенному Ассоциацией социологов и демографов, Додона поддерживали 41,4 процента избирателей, Санду - 40,5 процента. Порядка 12 процентов респондентов не определились с позицией. Именно от этих колеблющихся и зависел исход голосования. Явка на выборах была гораздо выше, чем две недели назад - к 15.00 она превысила 37 процентов. Впрочем, выборы будут признаны состоявшими вне независимости от того, сколько человек примут участие в голосовании, поскольку минимального порога явки во втором туре не предусмотрено. В последней попытке привлечь избирателей оба претендента на избирательных участках заявили, что выступают за изменения в стране. На участках каждому голосовавшему выдавали защитную маску.