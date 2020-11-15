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15.11.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Толстый и тонкий

В Россию пришли самый большой и самый маленький iPhone нового поколения
Текст: Антон Благовещенский
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
13 ноября в России стартовали продажи смартфонов нового поколения iPhone 12 mini, самого маленького в линейке, и iPhone 12 Pro Max - самой большой модели. За новинками успели даже выстроиться очереди, чего не случалось довольно давно.
Фото: REUTERS

Конечно, в этот раз покупатели не занимали место за несколько дней и не ночевали в палатках под холодным дождем, чтобы быть в числе первых обладателей новых iPhone, однако многие встали в очередь рано утром, а к открытию за ними выстроились шеренги из десятка-другого человек.

Фото: apple.com
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Как выяснилось позже, далеко не все из них собирались вскрыть упаковку и радоваться обновке - вскоре после открытия магазинов на сайтах объявлений стали появляться предложения купить новый аппарат с заметной наценкой - от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Например, миниатюрный iPhone 12 mini с 5,4-дюймовым экраном и двойной камерой, который на сайте Apple и в партнерских магазинах стоит 69 990 рублей, в объявлениях предлагают за 75-80 тысяч, то есть на пять - десять тысяч дороже. На могучий iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма и тройной камерой, продающийся по официальной цене 109 990 рублей, наценка могла быть больше - от десяти до пятнадцати тысяч.

На сайтах объявлений стали появляться предложения купить новый iPhone с заметной наценкой

"Спрос на iPhone 12 mini и 12 Pro Max в России - в переделах ожиданий, утверждает Дмитрий Рябинин, руководитель Hi-tech Mail.ru. - Дефицита каких-либо модификаций или задержек по срокам нет. Сейчас модели доступны во многих сетях в достаточных количествах с доставкой в ближайшие дни. В условиях развитого онлайна и неблагоприятной обстановки с коронавирусом стоять в очередях смысла нет".

Аналитик также заметил, что в Сети новинки брать выгоднее - на многих площадках можно получить скидку в размере пяти - семи процентов, поэтому точечные очереди могут быть спланированной маркетинговой акцией для привлечения внимания.

"Объем перепродаж iPhone 12 mini и 12 Pro Max на вторичном рынке небольшой, на "сером" рынке никакого ажиотажа мы не фиксируем, что ожидаемо в условиях насыщенного рынка и выгодных предложений со скидками в онлайне. Самой популярной моделью остается Pro-версия", - добавляет Рябинин.

Фото: playstation.com
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Чем интересны новинки? iPhone 12 mini стал новым компактным смартфоном от Apple, который получил такую же мощную начинку, что и более старшие модели. "Железо" включает в себя чип Apple A14 Bionic, обновленную камеру (стандартный и широкоугольный объективы), модем для работы в сетях 5G, светодиодный экран OLED с более прочным защитным стеклом.

В свою очередь могучий iPhone 12 Pro Max обзавелся самым большим в истории смартфонов Apple экраном, тройной камерой (стандартная, широкоугольная, зум и сканер LiDAR для более точной фокусировки и сканирования помещений). Вся линейка получила новый дизайн - боковые грани стали плоскими и вызывают в памяти воспоминания о легендарных iPhone 5 и 5s.

"Традиционно старшая модель iPhone - это способ приобщиться к техническому прогрессу и продемонстрировать окружающим, что у тебя самый современный смартфон", - рассуждает IT-эксперт Александр Баулин.

Кстати

Московский ЦУМ могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей за санитарные нарушения при торговле новыми iPhone. Судя по кадрам очевидцев, столпотворение было не меньшее, чем это обычно бывает перед re:Store на Тверской. Но там обычно народ ждет очереди на улице, а в ЦУМе же все стояли в крытом помещении. Маски и перчатки были далеко не у всех, дистанцию фанаты также не соблюдали. Сотрудники магазина не смогли вмешаться в ситуацию.

Представителя универмага пригласили в ОАТИ для составления административного протокола, рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Станислав Зинюшин. ЦУМу грозит штраф или даже административное приостановление работы на срок до 90 суток.

Подготовил Сергей Бабкин

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