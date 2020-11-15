В США митинги за и против Трампа закончились насилием

Сторонники и противники президента США республиканца Дональда Трампа провели массовые акции в Вашингтоне, которые переросли в жестокие стычки и поножовщину. Первые требовали прекратить "кражу их голосов" и остановить "фальсификацию" прошедших в стране президентских выборов в пользу демократа Джозефа Байдена. Вторые, представленные в основном левыми радикалами из движения "Черные жизни важны", выступали против "расиста" Трампа и требуемого им пересчета голосов избирателей в ряде штатов.

Митинги в поддержку нынешнего хозяина Белого дома состоялись под стенами президентской резиденции, конгресса и верховного суда США. "Эти выборы были украдены у нас. Их украли демократы", - сказала многочисленной толпе в красных бейсболках с надписью MAGA (аббревиатура слогана действующего президента США Make America Great Again - "Сделаем Америку снова великой") одна из выступавших активисток. Республиканцы съехались в столицу США со всех штатов страны для того, чтобы пройти "миллионным маршем" по Вашингтону и продемонстрировать решимость защищать свои интересы. Своих сторонников лично поддержал Трамп, кавалькада которого специально проехала мимо места проведения одного из таких митингов.

Рядом с протрамповскими мероприятиями собирались и противники нынешнего президента США. Многие из них несли в руках плакаты "Ударь MAGA в лицо" и прикрывались самодельными щитами с надписями BLM (аббревиатура движения "Черные жизни важны"). Полиция, вставшая между двумя агрессивно настроенными группами оскорблявших друг друга граждан, в итоге не смогла предотвратить стычки и столкновения в течение дня. Они несколько раз вспыхивали в разных частях Вашингтона, и, по данным газеты The New York Times, в результате одной из драк ножевое ранение в спину получил один из участников акции. Сообщается, что правоохранители арестовали около 20 человек с обеих сторон. Некоторые из них задержаны за незаконное ношение оружия.

Трамп призвал полицию федерального округа Колумбия, где находится Вашингтон, активнее пресекать насильственные действия левых радикалов. "Негодяи из "Антифа" сегодня бросились наутек, когда попытались нападать на участников митинга в поддержку Трампа, потому что эти люди дали им агрессивный отпор. "Антифа" подождали до вечера, когда 99 процентов разошлись, чтобы напасть на невинных людей из MAGA", - написал президент США на своей странице в Twitter. Он также раскритиковал либеральные СМИ за замалчивание произошедшего, а также обвинил мэра американской столицы и представительницу демократической партии в том, что "она не делает свою работу".