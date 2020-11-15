Валерий Меладзе сам испугался своего призыва к бойкоту новогоднего ТВ

Валерий Меладзе снял маску и чуть было не объявил бойкот новогоднему ТВ.

..."Мы первые объявили о том, что будем отпевать 2020-й", - заявила Тина Канделаки пару дней назад на презентации крупнейшего российского интернет-кинотеатра ivi, представляя, какая программа там будет на Новый год. Да, год был трудный, високосный, омраченный пандемией, такого не было никогда прежде, но "отпеть" его так просто не получится. К сожалению, и в 2021 году люди в мире как по мановению волшебной палочки не станут моментально здоровыми и свободными от коронавируса. Вот почему московские власти, и не только они, ввели ограничения на народные гулянья на новогодних праздниках. В столице они продлятся вплоть до 15 января 2021 года. А театры и концертные залы разрешено заполнять лишь на 25 процентов. И рестораны по ночам теперь не работают - так что петь и зарабатывать в них нельзя.

Артисты, режиссеры, продюсеры и другие деятели культуры бурно на это отреагировали, наполнив интернет фотографиями и возмущенными репликами на тему того, что в метро и другом городском транспорте можно не соблюдать дистанцию, а театры и кинотеатры опять во всем виноваты. На общем фоне выделился призыв не сниматься в новогодних огоньках в знак протеста против такого решения властей Валерия Меладзе. Опубликовав такой пост на своей странице в социальной сети Instagram, певец "подпел" общим настроениям. И его голос оказался слышнее всех - шоу-бизнес охватывает аудиторию гораздо большую, чем театры и кинотеатры. На репост фотографии с толпой в масках в метро и надписью "во всем виноват театр", и призыв Меладзе к бойкоту артистами новогоднего ТВ, отреагировали, поставив лайки под постом, 34 тысячи человек.

Услышав Меладзе, страна, если не вся, то значительная ее часть, вздохнула с облегчением. Неужели наконец-то мы не увидим эти надоевшие лица в новогодних "Огоньках" на всех каналах? Можно было даже предположить, что сейчас каналы проявят смекалку и сделают, например, анимационный Новый год или "Огонек" в цифре с применением новейших компьютерных технологий и аватаров популярных исполнителей. На худой конец попросят выйти в эфир дистанционно тех, кто не прислушался к призыву Меладзе. Ведь, если мы останемся дома, без шумных компаний, телевизор и интернет будут играть в наших новогодних праздниках еще большую роль, чем обычно. Но понятно, что никто из артистов не откажется от предложенных съемок в "Огоньках", поскольку "мелькание" на телеэкране поднимает их узнаваемость и влияет на все - от гонораров за концерты до приглашения на частные корпоративы. И да - на выступления в тех же ресторанах, когда они заработают.

Однако Меладзе выступил с инициативой отмены съемок в "Огоньках" вовсе не для того, чтобы поддержать власти, а чтобы - цитата - "Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев". Но ведь люди лишены работы не случайно - чтобы не заражали друг друга. Итак наши артисты, заболев, не вылеживают положенные сроки и скачут на разные мероприятия, с одного на другое. Вспомним апрель-май. За кем следил народ? За Львом Лещенко, Надеждой Бабкиной и семьей Игоря Крутого. Как эти люди себя ведут во время коронавируса? Они же у всех на виду. Во время второй волны пандемии за кем все смотрели? За Ксенией Собчак, которая, заболев, в маске пришла на премьеру спектакля своего мужа, за Гошей Куценко, который с острой формой COVID-19 попал в больницу, за другими звездами, которые каким-то волшебным образом болеют всего две недели, а потом снова появляются везде.

Взглянем правде в глаза. Даже в легких формах коронавирус не длится две недели, за редчайшим исключением. Это малоизученный недуг, который нужно вылежать, в том числе, и чтобы не навредить другим. Тут и представители власти, и каждый человек становятся перед довольно нелегким выбором: либо экономическая стабильность и заработок денег, либо здоровье. Указы, в том числе и ограничить посещаемость залов, означают, что здоровье важнее. Наиболее пострадавшим областям, куда входит и сфера искусства, государство старается помочь материально. Да, уровень заработков будет не такой, как прежде, но что поделать?

Чего хотел Меладзе? Сделать себе пиар? Так ради этого пиара многие артисты и певцы, писатели и шоумены и другие работники творческих профессий не думают о масках, перчатках, социальной дистанции на премьерах и концертах - для них фотографии и узнаваемость лиц важнее. И привычек менять они не хотят.

Или Меладзе хотел протестовать? Так он сам, похоже, испугался сказанного. Уже не следующий день после поста в Instagram, прокомментировал СМИ свои слова, "взяв отступного": "Это я гипотетически, честно говоря, закинул удочку. Думаю, что, конечно, этого не произойдет и большинство артистов пойдут и будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам. Не только концертов меньше стало, но и общения, и съемок, и всего". Конечно. Да и сам Меладзе, скорее всего, помчится участвовать в новогодних "Огоньках" и закрытых корпоративах. И не откажется, если его снова пригласят работать наставником в программу "Голос. Дети" (а он "тренировал" таланты в этом шоу и весной 2020-го, уже во время пандемии). Если его пригласят, снова, пойдет наставником и в шоу "Голос. 60 плюс", где он был в первом сезоне. Недаром на той же страничке в Instagram певец выложил свою фотографию в кресле наставника, где сам он, кстати, в маске.

И коллеги-продюсеры не поддержали Меладзе. В СМИ появились мнения Иосифа Пригожина и Виктора Дробыша, которые говорят о том, что людям нужно зрелище. Дробыш сам переболел коронавирусом, и прокомментировал РБК ситуацию так: "Я считаю, что если ситуация с концертами ставит людей под угрозу заболевания, то концерты нужно отменять. Даже несмотря на то, что это мои минусы, я уже несколько месяцев не зарабатываю вообще никаких зарплат, только трачу деньги. Это очень сложный вопрос - ставить людей под угрозу заболевания?"

Таким образом, "Огоньки" никуда от нас не денутся, даже в тяжелый и непривычный "переходный период" от 2020-го к 2021-му. Более того, число новогодних программ резко увеличится - свои шоу готовят и видеосервисы, с чего начиналась эта заметка. И интернет- платформы, и ТВ всегда найдут, что показать в Новый год, даже если все артисты вдруг последуют призыву Меладзе и откажутся сниматься. У производителей контента выгодные позиции, в отличие от исполнителей. В итоге "буря в стакане воды", созданная Меладзе, важна тем, что поднимает другой вопрос - как нация должна бороться за свое здоровье, и какую именно роль в этом играют наши звезды? По идее они должны бы сплотиться в поддержке борьбы с COVID-19. Но нетрудно предугадать, что если вдруг так случится, и Валерий Меладзе выпадет из новогодней гонки (что вряд ли), они только обрадуются - меньше конкуренции. И, образно говоря, Филипп Киркоров сразу поймет, что споет на "Огоньке" не одну песню, а три...