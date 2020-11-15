Volvo сбросила 10 новых автомобилей с 30-метровой высоты

Для того, чтобы службы спасения могли подготовиться к любому возможному сценарию аварии и смоделировать силы, возникающие в самых экстремальных ситуациях, компания Volvo провела необычный краш-тест.

В общей сложности с подъемного крана высотой 30 метров несколько раз было сброшено десять автомобилей шведской марки разных моделей. Перед падением инженеры по безопасности Volvo Cars произвели точные расчеты того, какому давлению и силе должен подвергнуться каждый автомобиль, чтобы достичь соответствующего уровня повреждений.

Подобное испытание позволило сымитировать повреждения, получаемые машинами на большой скорости, а также при столкновении с грузовиками.

При таких авариях пассажиры автомобилей чаще всего находятся в критическом состоянии. Поэтому главной целью краш-теста было отработать навыки спасателей экстренных служб, которые должны были при помощи гидравлических инструментов вскрыть поврежденные машины и быстро эвакуировать возможных пострадавших.

Обычно спасатели получают свои учебные машины со свалок, но этим автомобилям часто до двух десятков лет. Существует огромная разница между современными машинами и теми, что были построены 15-20 лет назад, с точки зрения прочности стали, конструкции каркаса безопасности и общей долговечности. Именно поэтому было принято решение разбить новые авто.

Как отмечают в компании Volvo, после тестов все собранные данные будут объединены в "обширный исследовательский отчет", который аварийные службы в Швеции и других местах смогут получить бесплатно.