Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
15.11.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Volvo сбросила 10 новых автомобилей с 30-метровой высоты

Текст: Юрий Зубко

Для того, чтобы службы спасения могли подготовиться к любому возможному сценарию аварии и смоделировать силы, возникающие в самых экстремальных ситуациях, компания Volvo провела необычный краш-тест.

Фото: Пресс-служба Volvo.
Volvo V60 Cross Country за 3 млн рублей. Идеальный кросс-универсал?

В общей сложности с подъемного крана высотой 30 метров несколько раз было сброшено десять автомобилей шведской марки разных моделей. Перед падением инженеры по безопасности Volvo Cars произвели точные расчеты того, какому давлению и силе должен подвергнуться каждый автомобиль, чтобы достичь соответствующего уровня повреждений.

Подобное испытание позволило сымитировать повреждения, получаемые машинами на большой скорости, а также при столкновении с грузовиками.

При таких авариях пассажиры автомобилей чаще всего находятся в критическом состоянии. Поэтому главной целью краш-теста было отработать навыки спасателей экстренных служб, которые должны были при помощи гидравлических инструментов вскрыть поврежденные машины и быстро эвакуировать возможных пострадавших.

Обычно спасатели получают свои учебные машины со свалок, но этим автомобилям часто до двух десятков лет. Существует огромная разница между современными машинами и теми, что были построены 15-20 лет назад, с точки зрения прочности стали, конструкции каркаса безопасности и общей долговечности. Именно поэтому было принято решение разбить новые авто.

Как отмечают в компании Volvo, после тестов все собранные данные будут объединены в "обширный исследовательский отчет", который аварийные службы в Швеции и других местах смогут получить бесплатно.

#Volvo