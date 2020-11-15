ВС: Правонарушителей в отделы нужно доставлять только в крайних случаях

Кроме того ВС признал, что буйное поведение задержанного не даёт полиции права применять в отношении него спецсредства, в частности, электрошокеры. Дело в том, что профильный закон даёт полиции право пользоваться ими для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций. Во всех же остальных случаях - в отделении полиции, в квартирах, торговых центрах или в парках - применение шокеров в отношении буянов неуместно.

Встать на сторону граждан и немного поумерить пыл некоторых полицейских Верховный суд решил, изучив дело жителя Санкт-Петербурга, оказавшегося в отделении полиции после обычной поездки на такси. Сотрудники ДПС остановили таксиста за отказ пропустить пешехода. В итоге в участок отправился пассажир, поскольку он, по словам стражей правопорядка, нецензурно комментировал их действия. В отделении задержанный стал требовать выпустить его в туалет. И делал это так рьяно, что полицейские не придумали ничего лучше, как усмирить его электрошокером.

В результате на мужчину завели дело о мелком хулиганстве, но суд прекратил его из-за отсутствия состава правонарушения. В решении уточнялось, что вину пассажира доказать не удалось, так как полицейские не нашли свидетелей хулиганства из-за того, что инцидент произошел поздно вечером и на улице совсем не было прохожих. Ведь хулиганство - это действия, выражающие неуважение к обществу. А если никого не было, то и непонятно, как задержанный умудрился похулиганить.

Оскорбленный пассажир после прекращения дела подал иск с требованием возместить ему моральный вред в размере 300 тысяч рублей за незаконное задержание и применение спецсредств. Однако Ленинский районный суд Санкт-Петербурга и две последующие инстанции в выплате отказали, пояснив, что раз в ходе процесса по его административному делу действия полиции не были признаны незаконными, то и компенсация не положена.

Верховный суд с такой трактовкой событий не согласился. По общему правилу, доказывать обстоятельства, на которых основываются требования, должен истец. Однако это не исключает обязанности должностных лиц доказать законность и необходимость административного задержания лица, применения к нему физической силы и спецсредств, а также их соразмерность содеянному с учётом конкретных обстоятельств дела, подчеркнул ВС.

Верховный суд разъяснил, что бремя доказывания правомерности задержания и применения спецсредств к гражданину ложится именно на правоохранительные органы. Поскольку в противном случае нарушается фундаментальное требование закона о том, что обвинение должно доказывать свою правоту. При этом суды не должны накладывать на задержанного, оспаривающего действия правоохранителей, "чрезмерное и непомерное бремя доказывания" незаконности действий полиции. ВС рекомендует судьям всеми способами помогать человеку добиться правды в неравном споре с людьми в погонах.

"Это обусловлено тем, что при разрешении споров, связанных с задержанием гражданина сотрудниками полиции и содержанием его в специальных помещениях, гражданин ограничен в возможности фиксации событий и представлении доказательств о данных обстоятельствах, в то время как должностные лица правоохранительных органов такими возможностями располагают. Более того, на них возложена обязанность фиксации и надлежащего оформления документов о совершении гражданами правонарушений и законности применяемых к ним мер воздействия", - поясняет ВС.

Верховный суд также напомнил, что кратковременное ограничение свободы правонарушителя может применяться только в исключительных случаях (часть 1 статьи 27.3 КоАП). При этом срок административного задержания не должен превышать 3 часа (части 1 и 3 статьи 27.5 КоАП). Тогда как героя этого материала держали в отделении почти на 7 часов. Кроме того задержанные на срок более 3 часов лица должны быть обеспечены питанием.

Но самое главное - ВС решил, что привлекаемые к административной ответственности лица доставляются в отдел полиции только в случаях, когда протокол о правонарушении невозможно составить на месте. При наличии возможности установления личности нарушителя, наличии необходимых документов, подходящей обстановки на месте совершения правонарушения (включая погоду) протокол об административном правонарушении составляется на месте его совершения. В деле пассажира питерского такси каких-либо объективных причин для доставления человека в отделение суды не установили.

Задержанные доставляются в отдел, только если протокол невозможно составить на месте

Что касается применения спецсредств, то закон даёт полиции право пользоваться ими для пресечения массовых беспорядков и иных противоправных действий, нарушающих движение транспорта, работу средств связи и организаций. В рапорте помощника оперативного дежурного указано, что электрошокер к пассажиру такси применили для прекращения буйства в дежурной части. "Такого основания для применения электрошокового устройства Закон о полиции не содержит", - разъяснил ВС.

В итоге судебная коллегия по гражданским делам ВС не признала состоявшиеся по делу решения законными и отменила их. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Как Вам это?

Антон Цветков, председатель Общероссийского движения "Сильная Россия":

- Электрошокер должен применяться сотрудником полиции для личной защиты и для защиты граждан от нападения или противоправных действий правонарушителей, но надо отчётливо понимать, что это не средство воспитания или наказания правонарушителя. Шокер причиняет значительную боль и может быть опасен для здоровья. Имеет смысл использовать его, когда, например, дубинки уже недостаточно для защиты, но есть возможность остановить преступника электрическим разрядом, а не огнестрельным оружием. То есть, применение шокера фактически более гуманная процедура, чем применение оружия, надо это помнить и не использовать его необоснованно.

В тоже время сотрудники, применившие огнестрельное оружие в соответствии с Законом, нередко потом имеют серьёзные проблемы и против них заводят уголовные дела. Многие уже боятся обоснованно применять оружие, так как за это просто можно сесть. Применение электрошокера в этой ситуации - самое оптимальное решение. По этой же причине следует также активней внедрять в арсенал полиции травматические пистолеты дополнительно к огнестрельному оружию.

Юрий Жданов, генерал-лейтенант МВД, руководитель российской секции Международной полицейской ассоциации, доктор юридических наук, профессор,:

- Действующие нормы права довольно подробно регулируют применение спецсредств. Но, одновременно, невозможно нормативно закрепить все возможные случаи применения. Поэтому при жалобах граждан необходимо каждый раз внимательно изучать каждую ситуацию и давать ей судебную, либо ведомственную оценку. С одной стороны, можно согласиться с позицией ВС об избирательности мер при применении электрошокеров и необходимости максимального правового регулирования случаев когда это допустимо, с другой стороны, мои зарубежные коллеги из полиции США, Германии и ряда других стран в подобных случаях чаще применяют боевое оружие, а не электрошокеры. Существует очень тонкая грань, и если ситуацию зарегулировать и передавить у полиции опустятся руки, и защищать нормальных граждан от преступников желание поубавится.