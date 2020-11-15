Женская сборная России одержала ключевую победу в квалификации Евробаскета-2021. В гостях команда Александра Ковалева одолела Боснию и Герцеговину - 72:68 и вышла на первое место в группе "С".

Год назад в Оренбурге наши неожиданно уступили боснийским баскетболисткам - 69:70, и теперь перед россиянками стояли две задачи. Помимо собственно победы требовалось добиться разницы минимум в два очка, чтобы получить преимущество в личных встречах и таким образом опередить лидировавших в квартете босниек.

Это удалось, хотя во второй четверти сборная России уступала соперницам 10 очков. Самой результативной в составах обеих команд стала Раиса Мусина с 25 очками.

Теперь нашим осталось сыграть с Эстонией и Швейцарией. Напомним, на Евробаскет попадут победители девяти отборочных групп и пять лучших команд, занявших вторые места.