Новости

В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом 15.11.2020
Министр транспорта Виталий Савельев заразился коронавирусом 15.11.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса 15 тысяч 321 военнослужащий 15.11.2020
Рогозин: Зарплаты менеджмента Роскосмоса сокращены 15.11.2020
Президент Перу объявил об отставке 15.11.2020
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50% 15.11.2020
Пожар в "Доме нефтяников" в Москве потушен 15.11.2020
Шоумен Митя Хрусталев вышел из больницы и рассказал, что с ним случилось 15.11.2020
В центре Москвы загорелся 14-этажный дом 15.11.2020
Юрий Трутнев оценил строительство благовещенского аэропорта 15.11.2020
Стартовал фестиваль японской культуры J-Fest 15.11.2020
Мультсериал "Черный плащ" получит перезагрузку 15.11.2020
Появились подробности о состоянии комика Дмитрия Хрусталева 15.11.2020
Сильвестр Сталлоне сыграет в продолжении "Отряда самоубийц" 15.11.2020
В Латвии ограничат массовое празднование Нового года 15.11.2020
Трамп заявил о подтасовке результатов американских выборов 15.11.2020
Группа из 30 спасателей МЧС вылетела в Карабах 15.11.2020
Путин за неделю примет участие в трех саммитах 15.11.2020
Путин пошутил о мерах безопасности с военными 15.11.2020
Лавров обсудил с главой МИД Азербайджана ситуацию в Карабахе 15.11.2020
Испанский городок переименует улицу Хуана Карлоса 15.11.2020
Мантуров: Ситуация с лекарствами в России улучшается 15.11.2020
Додон проголосовал на президентских выборах в Молдавии 15.11.2020
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 54 млн 15.11.2020
Не менее 20 человек задержаны, один ранен в ходе столкновений в Вашингтоне 15.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
Каким мы запомним Армена Джигарханяна
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
В России создали многоразовые защитные маски с серебром и медью
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года
15.11.2020 23:14
Рубрика: Спорт

Реванш спустя год

Россиянки обыграли Боснию в отборе ЧЕ-2021
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8311)
Женская сборная России одержала ключевую победу в квалификации Евробаскета-2021. В гостях команда Александра Ковалева одолела Боснию и Герцеговину - 72:68 и вышла на первое место в группе "С".
Фото: fiba.basketball
Женская сборная РФ по баскетболу разгромила команду Швейцарии - 98:42

Год назад в Оренбурге наши неожиданно уступили боснийским баскетболисткам - 69:70, и теперь перед россиянками стояли две задачи. Помимо собственно победы требовалось добиться разницы минимум в два очка, чтобы получить преимущество в личных встречах и таким образом опередить лидировавших в квартете босниек.

Это удалось, хотя во второй четверти сборная России уступала соперницам 10 очков. Самой результативной в составах обеих команд стала Раиса Мусина с 25 очками.

Теперь нашим осталось сыграть с Эстонией и Швейцарией. Напомним, на Евробаскет попадут победители девяти отборочных групп и пять лучших команд, занявших вторые места.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Мишустин продлил упрощенный порядок регистрации лекарств еще на год
Страны Азии создали крупнейшую зону свободной торговли
Академик РАН рассказала о скрытых угрозах коронавируса
Названа важная особенность российской вакцины от коронавируса
Явка на втором туре выборов президента Молдавии превысила 50%
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение в октагон
Дзюба прокомментировал скандальное видео со своим участием