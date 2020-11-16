"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр

Российский "Аэрофлот" запланировал возобновление полетов на Кипр с 22 ноября. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Шереметьево в Ларнаку, вылеты самолетов ожидаются каждое воскресенье, продажа билетов уже открыта, сообщает компания.

Пока правила въезда на Кипр остаются прежними - въехать в республику смогут только граждане, постоянно проживающие в стране, а также члены их семей. Также попасть в страну смогут дипломаты и люди, у которых есть специальное разрешение от местных властей.

Как известно, полеты на Кипр - ровно как и в другие страны - были прекращены с началом распространения COVID-19 в России, исключение составляли вывозные рейсы. Летом полеты в некоторые страны возобновились: в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южные Корею и ряд других государств.