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16.11.2020 15:34
Рубрика: Экономика

"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр

Текст: Александр Проценко
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Российский "Аэрофлот" запланировал возобновление полетов на Кипр с 22 ноября. Рейсы будут осуществляться из аэропорта Шереметьево в Ларнаку, вылеты самолетов ожидаются каждое воскресенье, продажа билетов уже открыта, сообщает компания.

Фото: iStock
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Пока правила въезда на Кипр остаются прежними - въехать в республику смогут только граждане, постоянно проживающие в стране, а также члены их семей. Также попасть в страну смогут дипломаты и люди, у которых есть специальное разрешение от местных властей.

Как известно, полеты на Кипр - ровно как и в другие страны - были прекращены с началом распространения COVID-19 в России, исключение составляли вывозные рейсы. Летом полеты в некоторые страны возобновились: в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южные Корею и ряд других государств.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Европа Кипр Компании Авиация "Аэрофлот" Пандемия коронавируса COVID-19

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